Μητσοτάκης - Κεραμέως παρουσίασαν τα 166 νέα προγράμματα σπουδών

Τα νέα προγράμματα αφορούν όλες τις βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο. Άρχισε η πιλοτική εφαρμογή σε πρότυπα και πειραματικά σχολεία.

«Όλο αυτό το σπουδαίο έργο γίνεται για εσάς τους μαθητές. Για να πηγαίνετε στο σχολείο με περισσότερο κέφι, με περισσότερη χαρά, για να μπορείτε να ανακαλύψετε νέα ενδιαφέροντα, να αποκτήσετε νέα εργαλεία και να αποκτήσετε εφόδια, γνώσεις και δεξιότητες που θα σας συνοδεύουν σε ολόκληρη τη ζωή σας», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση 166 νέων προγραμμάτων σπουδών για όλα τα παιδιά.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι έπρεπε να περάσουν δεκαετίες για να αναμορφώσουμε τι και πώς το διδάσκουμε. «Χαίρομαι που μέσα από αυτή τη νέα διαδικασία προωθούμε την συνθετική γνώση», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας ότι αυτή η νέα προσέγγιση θα κάνει το σχολείο πιο ενδιαφέρον για τους μαθητές και πιο δημιουργικό για τους δασκάλους και τους καθηγητές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων το παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής σημειώνοντας πως είναι μαθηματικό αλλά ταυτόχρονα και κοινωνικό φαινόμενο. «Για να μπορούμε να αντιληφθούμε ένα τόσο σύνθετο φαινόμενο πρέπει να βρούμε τρόπο τα πεδία τα οποία διδάσκουμε να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους», ανέφερε.

«Η χρήση της τεχνολογίας οριζόντια αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση», είπε ενώ τόνισε πως ήταν μεγάλη επανάσταση για την παιδεία η αναγκαστική χρήση της τηλεκπαίδευσης.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ενθουσιασμένος και τόνισε πως βάση οποιασδήποτε μεταρρύθμισης πρέπει να είναι το σχολείο.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο και πως οι μεταρρυθμίσεις αυτές γίνονται σε βάθος χρόνου. «Επειδή ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, επειγόμαστε. Όλοι πρέπει να έχουμε αυτή την αίσθηση του κατεπείγοντος. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο, πιο δημιουργικό από το να μεταφέρεις γνώση», είπε και απευθυνόμενος στους εκπαιδευτικούς τους είπε ότι αυτό που κάνουν είναι λειτούργημα.

«Γνωρίζουμε ότι το τελικό αποτύπωμα αυτής της δουλειάς θα φανεί σε χρόνια από τώρα. Και ενδεχομένως θα ξεπεράσει κατά πολύ όχι απλά αυτή την κυβερνητική θητεία. Στην κυριολεξία είναι μία επένδυση στο μέλλον», συνέχισε ενώ μίλησε για την ανάγκη συνεχούς ανανέωσης των προγραμμάτων σπουδών.

Κεραμέως: Μετά από 20 χρόνια αλλάζει το τι και πώς διδάσκεται

Τα 166 νέα προγράμματα σπουδών άρχισαν ήδη την πιλοτική εφαρμογή τους στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Στην εκδήλωση για την παρουσίαση των νέων προγραμμάτων σπουδών, που θα ισχύσουν καθολικά από το νηπιαγωγείο ως και το λύκειο σε δυο χρόνια, η κ. Κεραμέως εξήγησε, πως για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια "αλλάζει το τι και πώς διδάσκεται", ενώ εισάγεται οριζοντίως η ψηφιακή διάσταση. "Στη βάση των νέων προγραμμάτων σπουδών, γράφονται τα σχολικά βιβλία, έχουν μέσα όλο τον σχεδιασμό του μαθήματος (πού να εστιάσει ο εκπαιδευτικός, τι δραστηριότητες, ποιες μεθόδους μπορεί να ακολουθήσει). Τα μαθήματα εκσυγχρονίζονται, αξιοποιείται η διεπιστημονικότητα και η διαθεματικότητα - για παράδειγμα, προστίθεται η ηθική της τεχνητής νοημοσύνης και η βιοηθική στη φιλοσοφία. Η στείρα αποστήθιση αντικαθίσταται από την κριτική προσέγγιση και την ουσιαστική γνώση, εξήγησε η υπουργός Παιδείας, δίνοντας το εξής παράδειγμα: Αντί να μάθει κάποιος απ' έξω τι έκανε ο Χαρίλαος Τρικούπης, καλείται ο μαθητής να μπει στον ρόλο του ιστορικού προσώπου και να γράψει μια επιστολή βασισμένο στα δεδομένα της εποχής εκείνης. Επίσης "καλλιεργούνται οι ψηφιακές δεξιότητες και παρέχεται πλούσιο εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό", για παράδειγμα προβλέπονται εικονικές περιηγήσεις σε πολλά μέρη του κόσμου και η χαρτογραφία μέσα από ψηφιακά μέσα.

"Τα οφέλη είναι πολλαπλά", τόνισε η κ. Κεραμέως. "Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη σύγχρονη γνώση στη βάση κοινωνικών και επιστημονικών εξελίξεων, μέσω νέων και συμμετοχικών μεθόδων διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί ενδυναμώνονται ώστε να γίνουν σχεδιαστές και συντονιστές ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης, ενθαρρύνονται να οραματιστούν και να πρωτοτυπήσουν. Το σχολικό περιβάλλον εξελίσσεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο έρευνας, επικοινωνίας, δράσης και έκφρασης, που κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών, γίνεται ελκυστικό κεντρίζοντας την περιέργειά τους".

Η υπουργός Παιδείας υπογράμμισε, πως "γίνονται όλα τώρα, γιατί δεν πρέπει να αφήσουμε καμία μέρα να περάσει από το να δώσουμε στα παιδιά ό,τι καλύτερο μπορούμε, όσο περισσότερα και καλύτερα εφόδια". Τα νέα προγράμματα σπουδών είναι αποτέλεσμα σύνθεσης, ενώ το υπουργείο "έχτισε και πάνω στο έργο και των προηγούμενων κυβερνήσεων". Τέλος, η κ. Κεραμέως συμπλήρωσε, πως τα νέα προγράμματα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πλέγμα, όπως το πολλαπλό βιβλίο, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, η αξιολόγηση, η θεσμοθέτηση της ελληνικής PISA.

ΚΚΕ: Τα νέα προγράμματα σπουδών, ούτε νέα είναι, ούτε σύγχρονα.

«Όσο και να στήνει φιέστες το υπουργείο Παιδείας, όσο και να προσπαθεί να αξιοποιήσει τη δυσαρέσκεια από ένα σχολείο που εξοντώνει και δεν μορφώνει - και που η τωρινή αλλά και όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων διαμόρφωσαν - η αλήθεια είναι ότι τίποτε πραγματικά νέο δεν μπορεί να έρθει από μια πολιτική που βλέπει σαν κόστος τις μορφωτικές ανάγκες των πολλών και δίνει τη γνώση με το σταγονόμετρο» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για την παρουσίαση των νέων προγραμμάτων των σπουδών από το υπουργείο Παιδείας και την τοποθέτηση του πρωθυπουργού».

«Την δήθεν 'κοσμογονία' των αλλαγών την έχουν ζήσει στην πλάτη τους, χρόνια τώρα, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές. Τα νέα προγράμματα σπουδών, ούτε νέα είναι, ούτε σύγχρονα. Συνεχίζουν στην ίδια αδιέξοδη ρότα της αποσπασματικότητας, των ρηχών δεξιοτήτων, της διαστρέβλωσης της αλήθειας. Τα προγράμματα αυτά έχουν παράξει αποτελέσματα και είναι γνωστά. Δεν μπορεί ο δρόμος που μας έφερε ως εδώ, να αποτελεί και τη διέξοδο. Χαρακτηριστικό δείγμα της απροκάλυπτης προσπάθειας για την ιδεολογική χειραγώγηση των νέων είναι και η τοποθέτηση του κ. πρωθυπουργού ότι 'τα μεταναστευτικά ρεύματα οφείλονται στην…κλιματική αλλαγή'» προσθέτει το ΚΚΕ στο σχόλιό του και τονίζει καταλήγοντας:

«Το πραγματικό νέο και καινοτόμο στην Παιδεία μπορεί να το δώσουν οι διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού κόσμου και όλου του λαού για ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Ένα μορφωτικό ρεύμα που θα απαιτεί και θα διδάσκει την αλήθεια και όχι τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις για αυτή την υπόθεση».

