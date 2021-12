Αθλητικά

ΤΣΣΚΑ – Παναθηναϊκός: ήττα… με κάτω τα χέρια για τους “πράσινους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ούτε αυτή τη φορά το «τριφύλλι» κατάφερε να σταθεί ανταγωνιστικό σε εκτός έδρας αναμέτρηση και να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να προβάλλει αντίσταση στη Μόσχα, απέναντι στην ΤΣΣΚΑ, επιστρέφοντας στις ήττες και βλέποντας το ρεκόρ του να «βυθίζεται» σε 3-10.

Οι «πράσινοι» έπεσαν με το βαρύ 97-77, για την 13η αγωνιστική της Euroleague, τη στιγμή που η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πανηγύριζε την τρίτη διαδοχική νίκη της και όγδοη στο σύνολο.

Αυτή τη φορά η άμυνα ζώνης του Παναθηναϊκού δε λειτούργησε και με μόλις 7/25 τρίποντα, οι «πράσινοι» δεν είχαν καμία τύχη στη Megasport Arena, χάνοντας από την πρώτη περίοδο την επαφή με την ΤΣΣΚΑ.

Στον αντίποδα, οι Ρώσοι εξαργύρωσαν τα 14/28 τρίποντα, αλλά και την εξαιρετική εμφάνιση του Αλεξέι Σβεντ σε εκτέλεση (17 πόντοι) και δημιουργία (13 ασίστ), περνώντας ένα ήσυχο βράδυ...

Τα δεκάλεπτα: 31-22, 53-38, 75-54, 97-77

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεθ - Γιόβτσιτς - Νέντοβιτς.

ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (Ιτούδης): Λούντμπεργκ 11 (2), Μπολομπόι 9, Κομένκο, Ούχοφ 6 (2), Ίβλεφ, Αντόνοφ 16 (4), Κλάιμπερν 16, Μιλουτίνοφ 9 (13 ριμπάουντ), Φαρίντ 2, Γκριγκόνις 9 (1), Κουρμπάνοφ 2, Σβεντ 17 (5).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι 2, Μέικον 3 (1), Παπαγιάννης 14, Μποχωρίδης, Κασελάκης, Γουάιτ 19 (3), Νέντοβιτς 14 (2), Έβανς 15 (1), Μαντζούκας, Σαντ Ρος 10 (1).

Ειδήσεις σήμερα:

Παρθένα Κουτμερίδου: θρήνος στην κηδεία της (εικόνες)

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο αρνητής γονέας

Μάριος Παπαγεωργίου: νέα έρευνα για την απαγωγή του