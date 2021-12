Αθλητικά

Λεβαντόφσκι: Παίζει χωρίς αντίπαλο… για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ

Ο Πολωνός επιθετικός της Μπάγερν παραμένει μια «μηχανή παραγωγής γκολ» και είχε μακράν την καλύτερη επίδοση το 2021. Ποιοι τον ακολουθούν στη σχετική λίστα.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στον κόσμο για το 2021, σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), κυριαρχεί στον αγώνα για τη θέση του πρώτου σκόρερ, έχοντας τεράστια διαφορά, από τους άλλους επιθετικούς, που τον ακολουθούν.

Ο Πολωνός διεθνής επιθετικός της Μπάγερν, έχει 64 γκολ, που είναι το τρίτο καλύτερο αποτέλεσμα τα τελευταία 10 χρόνια, αφού μόνο ο Μέσι (91 γκολ το 2012) και ο Κριστιάνο Ρονάλντο (69 γκολ το 2013), έχουν σκοράρει περισσότερα για ένα ημερολογιακό έτος.

Στην δεύτερη θέση, βρίσκεται ο Γάλλος διεθνής επιθετικός της Παρί ΣΖ, Κιλιάν Μπαπέ με 45 γκολ, ενώ το βάθρο ολοκληρώνει ο Νορβηγός διεθνής της Ντόρτμουντ, Ερλινγκ Χάαλαντ, με 44 γκολ. Κριστιάνο Ρονάλντο (43) και Καρίμ Μπενζεμά (43) συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

