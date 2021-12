Κοινωνία

Αρπαγή ανήλικης: Ένοχοι η 34χρονη και ο συνεργός της

Ένοχη για το σύνολο σχεδόν των κατηγοριών η 34χρονη για την υπόθεση αρπαγής και σεξουαλικής κακοποίησης της 10χρονης. Οι ποινές που επιβλήθηκαν.

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 21 ετών και 7 μηνών, με εκτιτέα τα 20 έτη, καταδικάστηκε η 34χρονη, η οποία κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για την πολύκροτη υπόθεση απαγωγής και σεξουαλικής κακοποίησης της 10χρονης, στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο του 2020.

Ομόφωνα το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για αρπαγή ανηλίκου με σκοπό τη μεταχείριση του σε ανήθικες ασχολίες, βιασμό, γενετήσια πράξη με ανήλικο, έκθεση, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για αποκλειστικά ιδία χρήση. Την απάλλαξε μόνο για το αδίκημα της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών με τη μορφή της ανάμειξης του σε ποτό, με σκοπό τη διάθεσή του.

Στην κατηγορούμενη δεν χορηγήθηκε κανένα ελαφρυντικό και η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, με συνέπεια να επιστρέψει στις φυλακές. Όσον αφορά τον 41 ετών συγκατηγορούμενό της, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών για συνέργεια στην αρπαγή, το Δικαστήριο δεν του χορήγησε ελαφρυντικό, αλλά αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής ενόψει του εφετείου. Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

