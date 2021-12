Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλια: 60000 θέσεις για νέα ραντεβού την Κυριακή

Νέα διαθέσιμα ραντεβού για εμβολιασμό για πρώτη, δεύτερη και τρίτη δόση. Η ανάρτηση του Μάριου Θεμιστοκλέους.

«Ανοίξαμε 60.000 νέα διαθέσιμα ραντεβού για εμβολιασμό για πρώτη, δεύτερη και τρίτη δόση την Κυριακή 05 Δεκεμβρίου», αναφέρει με ανάρτησή του στο twitter ο γγ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης των μέτρων για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών, ο κ.Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι τις τελευταίες δύο ημέρες υπάρχει μεγάλη αύξηση στα ραντεβού για την πρώτη δόση από τους πολίτες άνω των 60 ετών, τονίζοντας πως κλείστηκαν ήδη 25.000 ραντεβού, ενώ αυτοί που πρέπει ακόμη να κλείσουν ραντεβού φτάνουν τους 493.000. Όπως επεσήμανε, μέσα στον Δεκέμβριο υπάρχει δυνατότητα για πάνω από 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς, ενώ θα δοθεί προτεραιότητα στα ραντεβού της πρώτης δόσης.

??Ανοίξαμε 60.000 νέα διαθέσιμα ραντεβού για εμβολιασμό για πρώτη, δεύτερη και τρίτη δόση την Κυριακή 05 Δεκεμβρίου. #εμβολιασμός #επιχείρηση_ελευθερία

— Marios Themistocleous (@mthemisto) December 2, 2021

