Κύκλωμα νοθείας καυσίμων: “Το κόλπο” με τους διαλύτες από την Βουλγαρία (εικόνες)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής ομάδας. Πως είχαν στήσει την κομπίνα.

Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας εισήγαγαν από τη Βουλγαρία χημικούς διαλύτες, τους αναμείγνυαν με καύσιμα και στη συνέχεια προέβαιναν στην περαιτέρω διάθεσή τους μέσω πρατηρίου καυσίμων σε περιοχή της Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 μέλη της ομάδας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο, για σύσταση συμμορίας και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της νομοθεσίας για την οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών, ενώ οι διαφυγόντες φόροι, δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις υπολογίζονται σε 26.932 ευρώ.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) και τις Τελωνειακές Αρχές Προμαχώνα και στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι, τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2021, η συγκεκριμένη ομάδα:

εισήγαγε οργανικούς διαλυτές, μέσω δύο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία,

μετέφερε τους διαλύτες σε αποθηκευτικό χώρο σε περιοχή της Βορείου Ελλάδος,

αναμείγνυε τους διαλύτες με καύσιμα σε ειδικές δεξαμενές που υπήρχαν στο χώρο,

μεταφόρτωνε το μείγμα σε βυτιοφόρο και στη συνέχεια εφοδίαζε πρατήριο υγρών καυσίμων.

Η αστυνομική επιχείρηση, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, με τη συνδρομή αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας και Τελωνειακής Αρχής της Βορείου Ελλάδος, κατά τη στιγμή που οι δράστες πραγματοποιούσαν μετάγγιση του μείγματος από βυτιοφόρο στις δεξαμενές του πρατηρίου καυσίμων.

Από την έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

26.100 λίτρα καυσίμων χωρίς παραστατικά,

βυτιοφόρο όχημα, επικαθήμενο βυτίο και αυτοκίνητο,

παλετοδεξαμενές και πλήθος μηχανημάτων - εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την ανάμειξη χημικών διαλυτών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

