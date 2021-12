Κόσμος

Γαλλία: Άνδρας ντυμένος νίντζα τραυμάτισε γυναίκες αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης τραυμάτισε της δύο γυναίκες αστυνομικούς με ένα ξίφος, προτού άλλοι αστυνομικοί τον πυροβολήσουν.



Ένας άνδρας που ήταν ντυμένος σαν νίντζα επιτέθηκε και τραυμάτισε δύο γυναίκες αστυνομικούς με ένα ξίφος στο Σερμπούρ, στη βορειοδυτική Γαλλία, σήμερα, προτού άλλοι αστυνομικοί τον πυροβολήσουν και τον τραυματίσουν, έγινε γνωστό από μια εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις ότι ο δράστης είχε τρομοκρατικά κίνητρα.

Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας ανέφερε πως ο δράστης είχε κλέψει ένα όχημα και προκάλεσε ένα ατύχημα, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε εναντίον των δύο γυναικών αστυνομικών που είχαν κληθεί στο σημείο, τραυματίζοντας τη μία στο πρόσωπο και την άλλη στο πηγούνι.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο πυροβόλησαν τρεις φορές τον άνδρα, που ήταν ντυμένος στα μαύρα στο στυλ των παραδοσιακών Γιαπωνέζων μαχητών νίντζα. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο και τώρα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 3.45 το μεσημέρι τοπική ώρα (16.45 ώρα Ελλάδας), κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ Leclerc.

Το όνομα και η εθνικότητα του δράστη δεν έχουν γίνει γνωστά.

Ειδήσεις σήμερα:

Μετάλλαξη “Όμικρον” - ECDC: Τα κρούσματα στην Ευρώπη

Αρπαγή ανήλικης: Ένοχοι η 34χρονη και ο συνεργός της

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ