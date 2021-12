Κόσμος

Μετάλλαξη Όμικρον – Ελβετία: 2000 άνθρωποι σε καραντίνα μετά τον εντοπισμό 2 κρουσμάτων

Τα κρούσματα εντοπίστηκαν σε εγκαταστάσεις που φιλοξενούν δυο σχολεία. Συναγερμός στις ελβετικές Αρχές.

Περίπου 2.000 άνθρωποι, εκ των οποίων 1.600 παιδιά, τέθηκαν σε καραντίνα μετά την ανακάλυψη δύο κρουσμάτων της παραλλαγής Όμικρον σε κάποια από τις εγκαταστάσεις του περίβλεπτου Ecole internationale de Geneve, έγινε σήμερα γνωστό από τις ελβετικές υγειονομικές αρχές.

«Αυτά τα δύο κρούσματα είχαν στενή ενδοοικογενειακή σχέση με ένα πρόσωπο που διαγνώστηκε θετικό κι επέστρεψε από ένα ταξίδι στη Νότια Αφρική», ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές του καντονιού Βω, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του ιδιωτικού σχολείου, και του καντονιού της Γενεύης, σε κοινή ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις αρχές, «πρόκειται για το πρώτο μέτρο αυτού του εύρους», αφότου επιβεβαιώθηκε η παρουσία της Όμικρον στην Ελβετία αυτήν την εβδομάδα.

«Δεν έχουμε παρατηρήσει μέχρι τώρα μολύνσεις στην ευρύτερη περιοχή της Γενεύης ούτε του Βω. Αυτό το στοιχείο μας επιβάλλει σήμερα, για προληπτικούς λόγους, να αποφασίσουμε την επιβολή αυστηρών μέτρων», διευκρινίζουν οι αρχές.

«Είναι αναγκαίο να φρενάρουμε την εισαγωγή της παραλλαγής στα εδάφη μας. Όταν καταγραφεί, είναι επίσης απαραίτητο να μειώσουμε, όσο το δυνατόν περισσότερο, τη μετάδοση στην Ελβετία», τονίζουν.

Η καραντίνα θα διαρκέσει 10 ημέρες και οι μαθητές όπως και οι εκπαιδευτικοί των εγκαταστάσεων του Σατενιερέ, που βρίσκεται κοντά στη Γενεύη, θα πρέπει να κάνουν ένα τεστ PCR. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις φιλοξενούν ένα δημοτικό σχολείο και ένα γυμνάσιο.

Οι οικογένειές τους θα πρέπει επίσης να ελεγχθούν στο πλαίσιο της έρευνας για την παραλλαγή Όμικρον, που καταγράφηκε για πρώτη φορά στη νότια Αφρική, στα τέλη Νοεμβρίου και έκτοτε έχει εντοπιστεί σε δεκάδες χώρες.

