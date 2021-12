Πολιτική

Μητσοτάκης - Κασάδο: Κορονοϊός και τουρκικές προκλήσεις επί τάπητος

Δείπνο με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ισπανία και Πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος, είχε ο Πρωθυπουργός.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δείπνο με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ισπανία και Πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος, Πάμπλο Κασάδο.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, εστίασαν, μεταξύ άλλων, στην πανδημία και τους εμβολιασμούς, στο Ταμείο Ανάκαμψης και στην πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας σημειώνοντας την ανάγκη για εμβάθυνση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας.

Όσον αφορά το μεταναστευτικό, σύμφωνα με τις ίδες πηγές, οι δύο άνδρες συμφώνησαν στην ανάγκη για χάραξη κοινής μεταναστευτικής πολιτικής στην ΕΕ τονίζοντας ότι οι δυο χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Αναφέρθηκαν δε στη σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους Δικαίου από όλες τις χώρες της περιοχής.

τουρκική προκλητικότητα και τις πρόσφατες



Συζήτησαν ακόμη για τηνκαι τις πρόσφατες αποφάσεις της ισπανικής κυβέρνησης Σάντσεθ να προχωρήσει σε πώληση αμυντικού υλικού στην Άγκυρα. Μάλιστα, ο Πάμπλο Κασάδο υπεραμύνθηκε της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών μελών της ΕΕ και τόνισε την ανάγκη αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη μέλη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανέφεραν ακόμα κυβερνητικές πηγές.

Στο δείπνο ήταν παρόντες, επίσης, ο Βουλευτής και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου και η Ισπανίδα ομόλογός του Βαλεντίνα Μαρτίνεθ.