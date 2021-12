Κοινωνία

Γιατρός Παρθένας Κουτμερίδου: έμεινε ανεμβολίαστη γιατί είχε τις επιρροές της

Ο γιατρός της Παρθένας Κουτμερίδου για την απόφασή της να μην εμβολιαστεί, τον σύζυγό της και τον εμβολιασμό στις Σέρρες

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο γυναικολόγος της Παρθένας Κουτμερίδου, Χρήστος Καρύδας μία μέρα μετά την κηδεία της.

«Εκ των υστέρων δεν ωφελεί, ενώ επανειλημμένα, για τους δικούς τους λίγους δεν εμβολιάστηκε και φτάσαμε σε αυτό το συμβάν», είπε ερωτηθείς γιατί δεν έκανε το εμβόλιο η θανούσα και σχετικά με τα δημοσιεύματα που την θέλουν να επηρεάστηκε από τον πνευματικό της, έκανε λόγο για «διαδόσεις».

«Και οι δύο σύντροφοι ενημερώθηκαν επανειλημμένα, είναι μεγάλοι άνθρωποι με τις δικές τους επιρροές», συμπλήρωσε και απηύθυνε έκκληση:

«Θέλω λίγο μέσα σε αυτό το τραγικό συμβάν, σήμερα που αισθάνομαι τόσο απαίσια που εγώ δεν μπόρεσαν να παραβρεθώ στην κηδεία της Πάτυ, γιατί είχα τοκετό, να σκεφτούμε τον σύζυγο, ο οποίος έχασε τη γυναίκα του και έχει ένα μωράκι και όλος ο πλανήτης στρέφεται πάνω του».

Ο γιατρός διαβεβαίωσε πως είναι «φανατικά υπέρ του εμβολιασμού σε γυναίκες που είναι ,θέλουν να μείνουν έγκυος αλλά σε όλες τις γυναίκες. Πρέπει όλος ο κόσμος να εμβολιαστεί να κάνει το εμβόλιο», έστειλε μήνυμα.

Έδωσε μάλιστα παράδειγμα γυναίκας την οποία έπεισε «να το κάνει έκανε την 1η δόση στις 32 εβδομάδες και λίγο πριν κάνει τη 2η αρρώστησε».

Σύμφωνα πάντως με τον Χρήστο Καρύδα, από τις εγκύους ασθενείς του, δύο στις δέκα έχουν εμβολιαστεί με τις περισσότερες να φοβούνται, ενώ στο νομό Σερρών, από όπου κατάγεται και διατηρεί το ιατρείο του, «ούτε ούτε οι μισοί είναι εμβολιασμένοι».

