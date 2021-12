Αθλητικά

Μέσι: Αγόρασε ξενοδοχείο για… κατεδάφιση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κορόιδο πιάστηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής, που αγόρασε ξενοδοχείο έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Ιδιοκτήτης ξενοδοχείου κορόιδεψε, όπως όλα δείχνουν, τον Λιονέλ Μέσι.

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας έδωσε 30 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει πολυτελές ξενοδοχείο στα νότια της Βαρκελώνης, το 2017, οπότε και έπαιζε στην Μπαρτσελόνα.

Εν αγνοία του, η εγκατάσταση φιλοξενίας, όπως αναφέρει η ηλεκτρονική εφημερίδα El Confidencial, το ρεπορτάζ της οποίας αναπαρήγαγαν επίσης οι Times και η Bild, κινδυνεύει να κατεδαφιστεί, επειδή το κτίριο παραβιάζει τους πολεοδομικούς κανονισμούς.

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται πως ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ήξερε για τις παρατυπίες και την εντολή κατεδάφισης, όταν πούλησε στον Μέσι στο ξενοδοχείο.

Η El Confidencial αναφέρει ότι ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Το ξενοδοχείο, τεσσάρων αστέρων με σπα και 77 δωμάτια, διαχειρίζεται ο όμιλος Majestic Hotel και βρίσκεται 50 μέτρα από την παραλία στο τουριστικό θέρετρο Sitges.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιατρός Παρθένας Κουτμερίδου: έμεινε ανεμβολίαστη γιατί είχε τις επιρροές της

“VINΥΛΙΟ” με ελληνική τηλεόραση των 90s

“Εξοικονομώ”: μπόνους για νοικιασμένες και παραχωρημένες κατοικίες