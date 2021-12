Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Όμικρον: ο “ασθενής μηδέν” έμαθε από τα ΜΜΕ ότι είναι θετικός

Ο αδελφός του άνδρα που διαγνώστηκε θετικός στη μετάλλαξη Όμικρον μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο αδελφός του άνδρα από την Κρήτη που διαγνώστηκε θετικός στη μετάλλαξη Όμικρον μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», λέγοντας πως ο αδελφός του «είναι μια χαρά, δεν ανησυχεί, κάνει υπομονή για να περάσουν οι μέρες όπως και εμείς».

Όπως είπε ο άνδρας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ο αδελφός του, που έφτασε στην Κρήτη από το Γιοχάνεσμπουργκ, όπου ζει μόνιμα, είχε κάνει προληπτικά τεστ προτού ταξιδέψει, αλλά και αφού ήρθε στην Ελλάδα και όλα έβγαιναν αρνητικά.

Ο ασθενής 0 της μετάλλαξης Όμικρον στην Ελλάδα όμως, σύμφωνα με τον αδελφό του, δεν έχει καμία ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ ως προς το τι να κάνει, παρά μόνο μία επικοινωνία χθες το απόγευμα.

«Ο αδελφός μου έμαθε ότι είναι το κρούσμα από τα σάιτ, παίρναμε τηλέφωνα και κάπου στις 11- 12 μιλήσαμε με τον Ντουκάκη, στα Χανιά που μας είπε ότι είναι ο ασθενής με τη μετάλλαξη Όμικρον», σημείωσε λέγοντας πως, ο ΕΟΔΥ τελικά επικοινώνησε με τον αδελφό του το απόγευμα «και του ζήτησαν συγγνώμη», χωρίς να του δώσουν οδηγίες, πέραν της καραντίνας.

Τέλος, εξήγησε πως από σήμερα θα έρχονται κάθε τρεις μέρες σε εμάς και τους γονείς μας να μας κάνουν και PCR και rapid test.

