Κορονοϊός - Γεωργιάδης: ελεγχόμενη η πανδημία στην Ελλάδα

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τις απολύσεις ανεμβολίαστων υπάλληλων, τις διαμαρτυρίες για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και τα 100 ευρώ και τι απαντά στον Πολάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Παρασκευής ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Μιλώντας για την επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού για όλους τους πολίτες 60 ετών και άνω, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «φαίνεται ότι το μέτρο πάει καλά, έχουμε δεκάδες χιλιάδες νέα ραντεβού για εμβολιασμό μέσα σε λίγες ημέρες Αν συνεχίσει να πηγαίνει έτσι ο ορισμός των ραντεβού, σε δέκα ημέρες θα έχουμε φτάσει στον στόχο μας, που ήταν να έχουν εμβολιαστεί έστω οι μισοί από όσους δεν ήταν εμβολιασμένοι».

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις και την κριτική για το πρόστιμο των 100 ευρώ ανά μήνα, καθώς και ότι θα έπρεπε να υπάρξει άλλος τρόπος για να πειστούν οι πολίτες, ο Υπ. Ανάπτυξης είπε «ας εμβολιαστούν κι ας εμβολιαστούν και για αυτόν τον λόγο. Μετά από ενάμιση χρόνο που έχει μαλλιάσει η γλώσσα όλων μας για να εξηγούμε τα οφέλη του εμβολιασμού, δεν μπορεί να λέμε πως δεν έχουν εξαντληθεί τα μέσα για να πειστούν οι πολίτες».

«Έχουμε ακούσει άλλα μέτρα υποχρεωτικότητας, όπως να μην μπορεί ο πολίτης να μπει στο σούπερ μάρκετ ή στα μέσα μεταφοράς, αλλά έτσι θα αποκλειστεί από τις μετακινήσεις ή δεν θα μπορεί να πάρει τρόφιμα και βασικά αγαθά. Από το να πεθάνει από την πείνα, καλύτερα το πρόστιμο των 100 ευρώ», είπε ο Υπ. Ανάπτυξης, προσθέτοντας πως «για τον χαμηλοσυνταξιούχο, επειδή για αυτόν είναι σημαντικό ποσό τα 100 ευρώ, το παραδέχομαι, έχει ένα επιπλέον κίνητρο να εμβολιαστεί με το δωρεάν εμβόλιο».

Σχετικά με τις αντιδράσεις και τις προσφυγές για το μέτρο της επέκτασης της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως «θα κριθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε στην προσφυγή που κάποιος αναπόφευκτα θα κάνει, διότι έχουμε εξαντλήσει όλα τα άλλα ενδεχόμενα»

«Με παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι που δηλώνουν ψηφοφόροι μου, δεν ξέρω αν είναι, διαμαρτυρόμενοι για το μέτρο της υποχρεωτικότητας και το πρόστιμο. Δεν έχω καμία αντίρρηση να μην μας ψηφίσει κανένας από αυτούς, αν είναι να σώσουμε την ζωή του. Χάνουμε ψήφους, πιθανώς ναι, αλλά το θέμα είναι να σώσουμε ανθρώπους, για αυτό είμαστε Νέα Δημοκρατία», ανέφερε.

«Ελεγχόμενη η πανδημία στην Ελλάδα»

«Η πανδημία στην Ελλάδα είναι ελεγχόμενη. Αφού υπάρχει πανδημία, θα υπάρχουν και νεκροί. Τι να κάνουμε, αφού είναι πανδημία; Το θέμα είναι πως η πανδημία είναι σε φάση αποκλιμάκωσης στην Ελλάδα, όπως λέει και ο Γενικός Διευθυντής Ευρώπης του ΠΟΥ», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

«Οι νεκροί στην Ελλάδα δεν είναι περισσότεροι από άλλες χώρες από την αρχή της πανδημίας. Ναι, είναι περισσότεροι από τον Ιούλιο και μετά που άρχισαν οι μαζικοί εμβολιασμοί», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

"Αρχηγός των ανεμβολίαστων" ο Πολάκης

«Ο κ. Πολάκης είναι ο αρχηγός των αντιεμβολιαστών στην Ελλάδα και έχει και το παράδοξο ο αρχηγός των ανεμβολίαστων να είναι εμβολιασμένος. Ο κ. Πολάκης την έννοια των μαθηματικών δεν την έχει συναντήσει, σχετικά με τον τρόπο που κάνει την κριτική του, για τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους», είπε ο Υπ. Ανάπτυξης ερωτηθείς για την συζήτηση προ ημερών στην Βουλή.

Απαντώντας στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «αυξήσαμε τις ΜΕΘ σε περίπου 1300, αλλά δεν υπάρχει Κράτος που μπορεί να καλύψει σε σύνολο σε ΜΕΘ τις ανάγκες της πανδημίας. Δεν το έχει πετύχει ούτε η Γερμανία. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις παραπάνω κρεβάτια ΜΕΘ; Είναι ζήτημα χρημάτων; Όχι. Για να κάνεις νέα κρεβάτια ΜΕΘ, πρέπει να έχεις εντατικολόγους και σήμερα δεν υπάρχει άνεργος εντατικολόγος στην Ελλάδα. Έχουμε προσλάβει ακόμη και τους ασκούμενους εντατικολόγους».

«Ουρανομήκης ανοησία του ΣΥΡΙΖΑ το αίτημα για η επίταξη ιδιωτικών κλινικών. Αν χρειαστεί, γίνεται η επίταξη και παίρνουμε όσες κλίνες θέλουμε. Αλλά, μιλάμε για 100 κλίνες, δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι», είπε και προσέθεσε «βλέπουμε ανθρώπους να πεθαίνουν, δεν θα έπρεπε να κάνουμε τίποτα; Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο επέκτασης του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε άλλες ηλικιακές ομάδες, αλλά επελέγη η ομάδα των πολιτών 60 ετών και άνω, διότι από αυτή προέρχονται πολλά κρούσματα με βαριά νόσηση και πολλούς θανάτους».

Σχετικά με την λήψη νέων μέτρων, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως «εκτός από το καθολικό lockdown, δεν αποκλείω κανένα άλλο μέτρο. Θα έχουμε καταπληκτικά Χριστούγεννα, με ελέγχους, με κόσμο στα μαγαζιά, δεν θα έχουμε φέτος το click away και ο κόσμος θα κάνει τα ψώνια του».

Συμπλήρωσε ωστόσο πως «πολλές εκφάνσεις των γιορτών των Χριστουγέννων θα τις στερηθούν οι ανεμβολίαστοι, όχι για να τιμωρηθούν εκείνοι, αλλά για να μην οδηγηθούμε σε καθολικό lockdown. Για να μην υπάρξει αυτό, θα πρέπει αυτοί που έχουν επιλέξει να αφήσουν τον εαυτό τους να κινδυνεύει, να στερηθούν ορισμένα πράγματα τα Χριστούγεννα», απαντώντας στο ερώτημα για τα θεματικά πάρκα και τις εορταστικές εκδηλώσεις.

«Οι γέροντες της Εκκλησίας και οι πνευματικοί παίρνουν κόσμο στον λαιμό τους, στα «μάτια του Θεού» οδηγούν ανθρώπους στον θάνατο», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας αναφορές σχετικές με τον θάνατο της Παρθένας Κουτμερίδου.

«Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να εμβολιαστούν»

Σε ότι αφορά την «προστασία ή μη» των εργαζόμενων άνω των 60 ετών που δεν θα εμβολιαστούν, ο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων πως δεν υπάρχει ειδική διάταξη στην τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, που πέρασε η Κυβέρνηση, επισημαίνοντας πως «στην γενική εργατική νομοθεσία υπάρχει η δυνατότητα μιας επιχείρησης να απολύσει εργαζόμενους για λόγους ανωτέρας βίας. Αν ο μη εμβολιασμός είναι τέτοιος λόγος, μπορεί να υπάρξουν απολύσεις. Οι εργαζόμενοι σε μία επιχείρηση οφείλουν να είναι εμβολιασμένοι, γιατί αλλιώς βάζουν σε κίνδυνο την επιχείρηση. Αν νοσήσει ένας εργαζόμενος, πρέπει να μείνει για καραντίνα για 14 ημέρες και να πληρώνεται από την επιχείρηση, άρα και να λείψει από την επιχείρηση και να τον πληρώνει η επιχείρηση, προκαλώντας της ζημία. Δεν υπάρχουν μόνο δικαιώματα στην ζωή, υπάρχουν και υποχρεώσεις».

Για την μείωση του χρόνου πριν την τρίτη δόση εμβολίου

Για την μείωση του χρόνου από την δεύτερη στην τρίτη δόση από τους έξι στους τέσσερις μήνες, την οποία έχει θέσει ως ερώτημα η Κυβέρνηση στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ο κ. Γεωργιάδης είπε «στο κομμάτι το καθαρά ιατρικό, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει τον πρώτο λόγο, αν πουν 4 μήνες θα είναι 4 και αν πουν 14 νεκρούς θα είναι 14».

Για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως «η πλατφόρμα έχει αρχίσει και λειτουργεί, αλλά όχι κατά τον τρόπο που θα το ήθελα και εγώ. Είμαστε από πάνω συνέχεια και πιστεύω ότι τα προβλήματα που υπάρχουν θα λυθούν, είναι ένα σύνθετο τεχνικής φύσεως θέμα. Έχουν ήδη πάντως υπάρξει 80 περιπτώσεις και μάλιστα με μεγάλες διαγραφές οφειλών».

