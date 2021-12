Κοινωνία

Κηφισός: φορτηγό έπεσε στο ποτάμι (εικόνες)

Ένα φορτηγό έκανε «βουτιά» από τη γέφυρα και βρέθηκε μέσα στο νερό.

Ρεπορτάζ: Λάζος Μαντικός

Στο νερό βρέθηκε ένα φορτηγό που έπεσε από τη γέφυρα Βρυουλών στον Κηφισό, στη Νέα Φιλαδέλφεια, το πρωί της Παρασκευής.

Το τροχαίο έγινε στις 5:30 τα ξημερώματα, όταν ο οδηγός του φορτηγού είχε απομακρυνθεί για λίγο από αυτό και λύθηκε το χειρόφρενο.

Το όχημα έπεσε από τη γέφυρα, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Στο σημείο έσπευσε γερανός που ανέσυρε το φορτηγό από το σημείο.

Η επιχείρηση ανάσυρσης ολοκληρώθηκε στις 9:30, οπότε και αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία στο σημείο.

