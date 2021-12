Οικονομία

Το εορταστικό ωράριο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο. Οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων κάθε μέρα. Οι Κυριακές που θα ανοίξουν τα μαγαζιά.

Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσει η αγορά και φέτος τα Χριστούγεννα.

Στις 12 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει το εορταστικό ωράριο και βάσει του προβλεπόμενου νόμου τις δύο Κυριακές 12 και 19 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσει η αγορά.

Αναλυτικά, το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2021, έχει ως εξής:

Κυριακή 12/12/2021 11.00-18.00

Δευτέρα 13/12/2021 10.00-21.00

Τρίτη 14/12/2021 10.00-21.00

Τετάρτη 15/12/2021 10.00-21.00

Πέμπτη 16/12/2021 10.00-21.00

Παρασκευή 17/12/2021 10.00-21.00

Σάββατο 18/12/2021 10.00-18.00

Κυριακή – 19/12/2021 11.00-18.00

Δευτέρα 20/12/2021 10.00-21.00

Τρίτη 21/12/2021 10.00-21.00

Τετάρτη 22/12/2021 10.00-21.00

Πέμπτη 23/12/2021 10.00-21.00

Παρασκευή 24/12/2021 10.00-18.00

Σάββατο 25/12/2021 ΑΡΓΙΑ

Κυριακή 26/12/2021 ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα 27/12/2021 10.00-21.00

Τρίτη 28/12/2021 10.00-21.00

Τετάρτη 29/12/2021 10.00-21.00

Πέμπτη 30/12/2021 10.00-21.00

Παρασκευή 31/21/2021 10.00-18.00

Σάββατο 1/1/2022 ΑΡΓΙΑ

Κυριακή 2/1/2022 ΚΛΕΙΣΤΑ