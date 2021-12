Οικονομία

ΑΑΔΕ: “Μεγάλος αδελφός” στις ταμειακές μηχανές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρωσική τεχνογνωσία παίρνει η ΑΑΔΕ για την υλοποίηση του έργου με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ταμειακές μηχανές «κλειστού τύπου» που θα περιλαμβάνουν POS και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησής τους αποκαλύπτει το πλάνο των ηλεκτρονικών έργων της ΑΑΔΕ, το οποίο περιλαμβάνεται στο Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Αρχής.

Το πλάνο ολοκλήρωσης του έργου έχει συγκεκριμένη ημερομηνία: Κυριακή 30 Ιουνίου 2024, ή σε περίπου 2,5 χρόνια από σήμερα και έχει ενταχθεί στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι ημερομηνίες υπογραμμίζονται καθώς είναι δεσμευτικές για την εκταμίευση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και μέχρι τώρα η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει σε όλους τους τόνους το μήνυμα ότι με τα κονδύλια του Ταμείου δεν… παίζει.

Η πτυχή αυτή αυξάνει τις πιθανότητες τα χρονοδιαγράμματα να τηρηθούν και πράγματι στα μέσα του 2024, ταμειακές μηχανές και POS να είναι «σάρκα μία» με πλήρη καταγραφή όλων των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα άμεσης διασταύρωσης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Σύμφωνα με την περιγραφή του έργου, η ΑΑΔΕ θα αναπτύξει πλαίσιο για τη διευκόλυνση της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά σημείων πώλησης (POS) και τα πληροφοριακά της συστήματα. Το έργο περιλαμβάνει:

Την κατάρτιση προδιαγραφών για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS , ώστε να πιστοποιείται ότι κάθε συναλλαγή POS θα καταγράφεται στην ταμειακή μηχανή και τα παραγόμενα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ

, ώστε να πιστοποιείται ότι κάθε συναλλαγή POS θα καταγράφεται στην ταμειακή μηχανή και τα παραγόμενα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ Και την ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών για την παρακολούθηση των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών και την υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με το ελληνικό σχέδιο για την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, το μέτρο αναμένεται να περιορίσει τις δυνατότητες φοροδιαφυγής και, τελικά, να μειώσει το έλλειμμα ΦΠΑ.

«Κλοπή» 1.008 ευρώ το λεπτό

Στην Ελλάδα κάθε λεπτό χάνονται 1.008 ευρώ λόγω φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ έναντι 4.000 ευρώ στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε, όπως προκύπτει από την έκθεση της Κομισιόν για το λεγόμενο κενό ΦΠΑ. Συνολικά το 2019 η Ελλάδα έχασε έσοδα 5,3 δισ. ευρώ από την κλοπή ΦΠΑ, η οποία συντελείται κυρίως μέσω του εθνικού σπορ της μη έκδοσης αποδείξεων. Κόντρα στην κακή παράδοση της Ελλάδας, στην κορυφή των χωρών με τη μεγαλύτερη απώλεια εσόδων ΦΠΑ (πρώτη η Ρουμανία το 2019 με 34,9%, δεύτερη η Ελλάδα με 25,8%), η χώρα μας κατέγραψε άλμα προόδου από το 2018 στο 2019.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, η Ελλάδα κατέγραψε κλείσιμο της ψαλίδας από το 29% στο 25,8% όσον αφορά το κενό ΦΠΑ, επίδοση η οποία της δίνει την τρίτη καλύτερη θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε .

Προηγούνται η Κροατία με μείωση του κενού ΦΠΑ κατά 6,3 μονάδες και η Κύπρος με κλείσιμο της ψαλίδας κατά 5,9 μονάδες.

Η Κροατία κατέγραψε, σύμφωνα με την έκθεση, το καλύτερο σκορ στην απώλεια εσόδων από ΦΠΑ το 2019, με το κενό ΦΠΑ να είναι μόλις 1% μετά και από σαρωτικές μετατάξεις τροφίμων, αγροτικών και φαρμακευτικών προϊόντων στον χαμηλό συντελεστή 13%.

Για όσους βιαστούν να βγάλουν συμπεράσματα πως ο χαμηλότερος συντελεστής οδήγησε σε μείωση της φοροδιαφυγής, αξίζει να σημειωθεί πως η Κροατία το 2019 είχε έναν από τους υψηλότερους κανονικούς συντελεστές ΦΠΑ στην Ε.Ε, στο 25% (24% στην Ελλάδα, όπου επίσης είχαν γίνει μαζικές μετατάξεις στον συντελεστή 13%).

Στην έκθεση της Κομισιόν αναφέρεται πως οι επιδόσεις της Κροατίας με το μόλις 1% κενό ΦΠΑ μένει να επιβεβαιωθούν.

Η Ρωσία κατέχει σήμερα τα σκήπτρα στην οnline παρακολούθηση κάθε απόδειξης που εκδίδεται από τις ταμειακές μηχανές της χώρας. Δεν είναι τυχαίο πως χθες ανακοινώθηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών των δύο χωρών, το υποίο υπέγραψαν ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής και ο Ρώσος ομόλογός του Daniil Egorov.

Με το μνημόνιο συμφωνήθηκαν -μεταξύ άλλων- τα εξής:

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και μεταφορά εξειδίκευσης μεταξύ των δύο μερών

Συμμετοχή στην οργάνωση σεμιναρίων, ομάδων εργασίας και επισκέψεων σε αμφότερες τις χώρες

Εφαρμογή προγραμμάτων και ανάληψη πρωτοβουλιών κοινού ενδιαφέροντος

Παροχή εκπαίδευσης μεταξύ του προσωπικού των δύο διοικήσεων

Οι δύο επικεφαλής συμφώνησαν να εντείνουν την ανταλλαγή εμπειριών και ψηφιακής τεχνογνωσίας σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία και η διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών με τα POS και τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης.

πηγή: Euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καστοριά: Άνδρας καταπλακώθηκε από συντρίμμια κτηρίου (εικόνες)

Πάπας Φραγκίσκος: Το πρόγραμμα της επίσκεψης του στην Ελλάδα

“Εξοικονομώ”: μπόνους για νοικιασμένες και παραχωρημένες κατοικίες