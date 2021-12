Life

“Game Of Chefs”: νικητής ο Αλέξανδρος Καρακατσάνης (εικόνς)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

To «Game Of Chefs», ο πιο ανατρεπτικός διαγωνισμός μαγειρικής, έριξε αυλαία με τον μεγάλο τελικό, που ανάδειξε νικητή τον Αλέξανδρο Καρακατσάνη.

3 βραβευμένοι σεφ

3 διαφορετικές γαστρονομικές φιλοσοφίες

96 διαγωνιζόμενοι

38 μαγειρικές μάχες

17 δείπνα

102 ξεχωριστοί προσκεκλημένοι

1 μεγάλος νικητής

Μέσα από μια σκληρή μαγειρική διαδρομή, με πολλές προκλήσεις, ο Αλέξανδρος Καρακατσάνης είδε το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα, κερδίζοντας τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ! Με το ταλέντο, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και το πάθος του, διεκδίκησε τη νίκη και κατάφερε να πετύχει τον μεγάλο του στόχο.

Η τελευταία μάχη του «Game Of Chefs» εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι και έγινε παρουσία των συγγενών των φιναλίστ, αλλά και όλων των παικτών που πήραν μέρος στον διαγωνισμό.

Δίπλα στους 3 φιναλίστ ήταν και οι τρεις καταξιωμένοι σεφ, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, που καθ’ όλη τη διάρκεια του «Game of Chefs» μοιράστηκαν με όλους τους διαγωνιζόμενους τη γνώση, την τεχνική, την εμπειρία, την αισθητική, τη διάθεσή τους για πειραματισμό και καινοτομία, αλλά και όλα όσα τους οδήγησαν στην κορυφή της γαστρονομίας.

14 γευσιγνώστες, που είναι διακεκριμένοι σεφ, σομελιέ, δημοσιογράφοι, κριτικοί εστιατορίων και food bloggers, δοκίμασαν τα πιάτα και έδωσαν τη βαθμολογία που ανέδειξε, τελικά, τον μεγάλο νικητή.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανακοίνωσε το όνομα του νικητή, σηκώνοντας την καμπάνα, και έδωσε το σύνθημα για τους πανηγυρισμούς.

Ο νικητής βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά είπε πως έχει δικό του εστιατόριο στην Σύρο, παντρεύτηκε τον Ιούνιο και με την σύζυγο του μένουν την τουριστική σεζόν στην Σύρο και τον υπόλοιπο καιρό στην Αθήνα.

Σε ότι αφορά την αξιοποίηση του μεγάλου επάθλου των 50.000 ευρώ, ανέφερε «έχω ένα εργαστήριο που ψάχνει καινούριες τάσεις πάνω στην γαστρονομία, για να ανακαλύψω καινούρια πράγματα. Εκεί θα επενδύσω τα χρήματα που κέρδισα από τον τελικό του “Game Of Chefs”».

Ακόμη, αναφέρθηκε στις προτιμήσεις του στο φαγητό και είπε γιατί δεν έχει επιλέξει να ανοίξει εστιατόριο στην Αθήνα.





Ειδήσεις σήμερα:

Κηφισός: φορτηγό έπεσε στο ποτάμι (εικόνες)

Μετάλλαξη Όμικρον: ο “ασθενής μηδέν” έμαθε από τα ΜΜΕ ότι είναι θετικός

“Εξοικονομώ”: μπόνους για νοικιασμένες και παραχωρημένες κατοικίες