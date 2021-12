Τεχνολογία - Επιστήμη

Ολική έκλειψη Ηλίου το Σάββατο

Λίγο προτού φύγει ο χρόνος, ο Ήλιος θα «εξαφανιστεί» πώς θα το δούμε από την Ελλάδα.

Μια ολική έκλειψη Ηλίου-η μοναδική του φετινού έτους- θα συμβεί στις 4 Δεκεμβρίου, όμως δεν θα είναι ορατή από την Ελλάδα.

Το «μονοπάτι» της έκλειψης θα είναι ορατό πλήρως μόνο για λίγο από την Ανταρκτική και το Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, συνεπώς μάλλον οι πιγκουίνοι θα την δουν ολόκληρη, ενώ εν μέρει ορατή θα είναι από τη Νότια Αφρική και τη νότια Ωκεανία.

Ολοκληρώνονται έτσι οι εκλείψεις του 2021, καθώς είχε προηγηθεί μια ολική σεληνιακή στις 26 Μαΐου, μια δακτυλιοειδής ηλιακή στις 10 Ιουνίου και μια μερική σεληνιακή στις 19 Νοεμβρίου.

To 2022 θα υπάρξουν μια μερική ηλιακή στις 30 Απριλίου, μια ολική σεληνιακή στις 15-16 Μαΐου, μια δεύτερη μερική ηλιακή στις 25 Οκτωβρίου (ορατή και από την Ελλάδα), καθώς και μία ολική σεληνιακή στις 7-8 Νοεμβρίου. Η επόμενη ολική ηλιακή θα συμβεί στις 20 Απριλίου 2023.

Οι ηλιακές εκλείψεις συμβαίνουν, όταν η Σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στη Γη και στον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο και αποκαλύπτοντας έτσι την εξωτερική ατμόσφαιρα του άστρου μας, το λεγόμενο στέμμα. Η διάμετρος του Ήλιου είναι περίπου 400 φορές μεγαλύτερη εκείνης της Σελήνης, αλλά η τελευταία συμβαίνει να βρίσκεται επίσης σχεδόν 400 φορές πιο κοντά στη Γη από ό,τι ο Ήλιος, οπότε μπορεί να τον καλύψει από τα μάτια ενός γήινου παρατηρητή.

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) θα μεταδώσει την έκλειψη από την Ανταρκτική τόσο στο κανάλι της στο YouTube όσο και στη διεύθυνση nasa.gov/live, ξεκινώντας από τις 08:30 ώρα Ελλάδας του Σαββάτου και τελειώνοντας στις 10:37 π.μ.

