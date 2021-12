Life

“Το Πρωινό” - “H Φάρμα”: ο Τανιμανίδης, η ξενάγηση και τα πρώτα πλάνα (βίντεο)

Αποκαλύψεις από τον παρουσιαστή, λίγο πριν από την πρεμιέρα. Δείτε σκηνές από το πρώτο επεισόδιο και τις αλλαγές σε σχέση με την πρώτη “Φάρμα” του ΑΝΤ1.

«Φέτος θέλουμε να εστιάσουμε στην πραγματική ζωή στην φάρμα και να αποκτούν οι παίκτες ότι χρειάζονται, μέσα από τις δικές τους ενέργειες ή από τα έπαθλα που θα κερδίσουν», είπε ο Σάκης Τανιμανίδης στην εκπομπή «Το Πρωινό», ξεναγώντας την κάμερα και τους τηλεθεατές στις καινούριες εγκαταστάσεις, όπου φιλοξενούνται οι παίκτες.

Μεταξύ άλλων, όπως αποκάλυψε ο παρουσιαστής, «η βρύση με το πόσιμο νερό απέχει πάνω από 100 μέτρα από το σπίτι και πρέπει να κουβαλούν νερό με τους κουβάδες για να πιούν».

Ερωτηθείς για το μωσαϊκό των παικτών, ο Σάκης Τανιμανίδης είπε «όπως δένει ένα καλό γλυκό, έτσι δένουν τα “υλικά” αυτά που έχουν επιλεγεί για την “Φάρμα”. Όταν βάζεις μέσα τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, έχεις ένα προβάδισμα».

Σε ότι αφορά τις αλλαγές, σε σχέση με την προηγούμενη «Φάρμα», ο Σάκης Τανιμανίδης είπε ότι «ο πρώτος μονομάχος βγαίνει από τον αρχηγό, όμως ο δεύτερος μονομάχος βγαίνει από την συλλογική απόφαση της ομάδας», ενώ εν αναμονή της πρεμιέρας είπε «αυτό που ζούμε εδώ… “βράζει”. Έχει πολύ ενδιαφέρον και με τον κάθε παίκτη ξεχωριστά και με όλους μαζί».

Αμέσως μετά προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» αποκλειστικό απόσπασμα από το πρώτο επεισόδιο της «Φάρμας», που θα προβληθεί το Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, στις 20:00, στον ΑΝΤ1.

Τέλος, ο Σταμάτης Γαρδέλης αφιέρωσε ένα μικρό ποίημα στον Γιώργο Λιάγκα, λέγοντας "Γιώργο, ξεκινάς και επιστρέφεις διαρκώς και γίνεσαι μεγάλος, παραμένοντας μικρός", με τον παρουσιαστή να απαντά δηκτικά στις αιχμές του ηθοποιού.

