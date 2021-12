Life

“Το Πρωινό” - Σκιαδαρέσης: υπάρχουν πολλοί κακοποιητές γύρω μας (βίντεο)

Γιατί λέει ότι δεν θα λείψουν από το Θέατρο οι Φιλιππίδης και Λιγνάδης. Πως σχολιάζει την παρουσία με την κόρη του στην ίδια σκηνή και τον διχασμό για τον εμβολιασμό.

«Έχουν πεθάνει στην ανεργία τα νέα παιδιά. Η κόρη μου βρήκε δουλειά μετά από καιρό, αλλά ήταν επιλογή του σκηνοθέτη. Εγώ ούτε πίεσα για αυτό ούτε ποτέ έχω πιέσει για κάτι τέτοιο, όπως ούτε και η Μπέσυ (ενν. Μάλφα, η σύζυγος του)», είπε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, αναφερόμενος στην παράσταση «Το Μινόρε», στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου παίζει μαζί με την κόρη του.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» και μιλώντας με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, είπε πως πλέον έχει δει τα παιδιά του στο θέατρο και δεν έχει άγχος για το πώς παίζουν, κάτι που ισχύει και για τον ίδιο, λέγοντας «ξεφορτώθηκα γρήγορα το άγχος του αν είμαι καλός. Εγώ δεν είχα ανασφάλεια, γιατί γρήγορα και οι άνθρωποι του χώρου μου με αποδέχθηκαν και είδαν ότι είμαι καλός υποκριτικά. Από εκεί και πέρα, εγώ σε κάθε ρόλο προσπαθώ να βελτιώνομαι και να δίνω το καλύτερο»

Για τον κορονοϊό, ο ηθοποιός είπε «δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Εγώ είμαι σαφώς υπέρ των εμβολίων, αλλά σε ένα σημείο είναι και προσωπικό ζήτημα του καθενός αυτό. Δεν μπορώ να δεχθώ αυτόν τον διχασμό που έχει γίνει», προσθέτοντας πως «καταλαβαίνω και τους παραγωγούς που ζητούν μόνο εμβολιασμένους ηθοποιούς, γιατί αν κάποιος αρρωστήσει θα “χαλάσει” όλη την δουλειά».

Κληθείς να σχολιάσει και παλαιότερες δηλώσεις του ότι δεν θα λείψουν από το Θέατρο ούτε ο Πέτρος Φιλιππίδης ούτε ο Δημήτρης Λιγνάδης, είπε πως «κανένας δεν είναι αναντικατάστατος, δεν χρειάζεται λαμπερούς πρωταγωνιστές, κανένας δεν θα λείψει από το κοινό. Η δουλειά μας είναι δουλειά συνόλου, εγώ δεν έγινα ηθοποιός για να γίνω σταρ, ήθελα να είμαι γραναζάκι ενός συνόλου. Μπορεί κάποιος να πει ότι έχω περιορισμένες φιλοδοξίες, αλλά εγώ αυτό θέλω, να είμαι ένα κομμάτι σε μια συνολική δουλειά, να δημιουργούμε κάτι όλοι μαζί. Οικονομικά πάντως θα απαιτήσω αυτό που θεωρώ ότι αξίζω, χωρίς να είναι υπερβολικό».

«Ριάλιτι δεν βλέπω εκ πεποιθήσεως, γενικώς δεν προλαβαίνω να δω τηλεόραση και δεν βλέπω κάτι «συστηματικά», είπε ο ηθοποιός, ενώ όπως αποκάλυψε με την Μπέσυ Μάλφα είναι μαζί σχεδόν 30 χρόνια.

Για το κίνημα #MeToo, τις κακοποιήσεις και τις καταγγελίες στο Θέατρο, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης είπε πως «δεν θα σταματήσουν ποτέ οι κακοποιήσεις. Μπορεί οι δράστες να φοβηθούν, αλλά το πιο σημαντικό, αν μείνει ίσως κάποιο κέρδος, είναι ότι τα θύματα ξέρουν πως μπορούν να μιλήσουν”.

Κατέληξε, λέγοντας πως «υπάρχουν όμως ακόμη πολλοί μικροί κακοποιητές, τους βλέπω γύρω μου, αλλά δεν είναι ποινικά κολάσιμο αυτό που κάνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που φέρονται απαίσια σε νέους συναδέλφους. Μου έχει τύχει και μένα να μου φερθούν άσχημα σε δουλειά. Εγώ πολλές φορές έχω κάνει παρατήρηση σε συνάδελφο, λέγοντας “το παρατραβάς, εντάξει, ηρέμησε λίγο” και λήγει κάπου εκεί το θέμα, εκείνη την στιγμή τουλάχιστον»





