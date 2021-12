Κόσμος

Τραμπ κατά Μέγκαν Μαρκλ: είναι χειριστική και ασεβής... θα το μετανιώσει (βίντεο)

Το ιστορικό της άγνωστης κόντρας ανάμεσα στον πρώην πλανητάρχη και την σύζυγο του Χάρι.

"Ποτέ δεν ήμουν θαυμαστής της, από την πρώτη μέρα, νομίζω πως χρησιμοποιεί τον Harry με απάνθρωπο τρόπο και κάποια μέρα κι εκείνος θα το μετανιώσει. Νομίζω πως ο Harry χρησιμοποιείται και χρησιμοποιείται με κακό τρόπο. Όλο αυτό κατέστρεψε τη σχέση με την οικογένειά του και τη σχέση του με τη βασίλισσα".

"Χείμαρρος" ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ σε πρόσφατες δηλώσεις του στο δίκτυο GB News, για την Meghan Markle. Μιλώντας στον Nigel Farage, ο Donald Trump δεν έκρυψε την αντιπάθειά του προς την Δούκισσα του Σάσσεξ, χαρακτηρίζοντας την συμπεριφορά της ανάρμοστη ενώ τόνισε πως το ζεύγος έχει "πληγώσει" τον θεσμό της μοναρχίας.

