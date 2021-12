Κοινωνία

Ψευτογιατρός: Νέα κατηγορία για τον “Dr Kontos”

Αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορία είναι ο ψευτογιατρός που βαρύνεται με κατηγορίες για 12 ανθρωποκτονίες.

Επιπλέον μία κατηγορία που σχετίζεται με τη δράση του βαρύνει τον δήθεν διακεκριμένο ογκολόγο, ο οποίος έναντι υψηλών αμοιβών χορηγούσε «θεραπευτικά σκευάσματα» σε βαριά ασθενείς.

Παράλληλα με τη δίκη του 48χρονου για τους θανάτους 12 ασθενών και τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας άλλων 14 , «θεραπευόμενοι» όλοι από τον δήθεν κορυφαίο γιατρό, σε βάρος του «Δόκτορα Κόντου» διενεργείται ανάκριση για την κατηγορία της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων που αποκόμισε από τις επί σειρά ετών εγκληματικές πράξεις που του αποδίδονται.

Ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης, που «αντίστοιχή της δεν έχει υπάρξει στα ελληνικά χρονικά», όπως ανέφερε ο εισαγγελέας έδρας του δικαστηρίου που δικάζει τον «Dr Kontos» και 16 συγκατηγορουμένους του, έχει κληθεί να απολογηθεί τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου στην ανακρίτρια που διενεργεί την έρευνα για τη νέα κατηγορία που του αποδίδεται.

Όπως εκτιμάται, ο κατηγορούμενος θα ζητήσει από τη δικαστική λειτουργό προθεσμία για την απολογία του προκειμένου να λάβει γνώση επί της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος του.

Επίσης, τη Δευτέρα θα συνεχιστεί και η δίκη του ενώπιον του ΜΟΔ, η οποία σήμερα διεκόπη λόγω ασθένειας αναπληρωτή ενόρκου.

Υπενθυμίζεται, πως ο «ψευτογιατρός» δικάζεται για σωρεία αδικημάτων που αφορούν ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή και σε απόπειρα, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη από κοινού, διακίνηση ναρκωτικών διακεκριμένη και κατ' επάγγελμα, κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση και σε απόπειρα, αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος, πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση, οπλοκατοχή και παραβίαση του νόμου περί αρχαιοτήτων.

