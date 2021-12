Οικονομία

Μητσοτάκης για Amazon Web Services: παγκόσμιοι “παίκτες”επιλέγουν την Ελλάδα

Με αφορμή τη μόνιμη παρουσία της Amazon Web Services στην Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεδιάσκεψη με τον αντιπρόεδρο της εταιρείας.

Η πολύ σημαντική επένδυση της Amazon Web Services ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με στελέχη της εταιρείας λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις χώρες όπου η Amazon Web Services θα επενδύσει για την πρώτη επέκταση της υποδομής Local Zone (Τοπικές Ζώνες) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη συζήτηση μετείχε διαδικτυακά, από τις ΗΠΑ, ο Αντιπρόεδρος της Amazon Web Services, αρμόδιος για Global Public Policy, Michael Punke, ο οποίος συνεχάρη τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και δήλωσε εντυπωσιασμένος από τα άλματα που έχει πραγματοποιήσει η Ελλάδα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η χώρα αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Γίνεται πραγματικά κόμβος για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας

«Είναι μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα, μια σημαντική μέρα για την Amazon. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κάνουμε αυτές τις σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με την παρουσία σας στην Ελλάδα. Θα ήθελα να επισημάνω ένα πράγμα: ότι η χώρα αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Γίνεται πραγματικά κόμβος για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας, ειδικά σε κέντρα δεδομένων, και είναι πολύ ενθαρρυντικό για εμάς που πολύ σημαντικοί παγκόσμιοι “παίκτες” επιλέγουν την Ελλάδα για να έχουν μόνιμη παρουσία», τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική τοποθέτησή του.

«Νομίζω ότι είναι μια ακόμη ψήφος εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ψηφιοποίησης του κράτους. Έχουμε μια πολιτική για το “cloud first “ και σκοπεύουμε να καθιερώσουμε την Ελλάδα ως ένα κέντρο υποδοχής δεδομένων. Η κυβέρνηση είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη για να υποστηρίξει αυτό το όραμα και είμαι πολύ χαρούμενος που ανταποκρίνεστε σε αυτό και που θα αυξήσετε σημαντικά την παρουσία σας στην Ελλάδα», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πριν μπω στην πολιτική έχω εργαστεί στον τομέα των επενδύσεων, οπότε είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος που με μια μικρή καθυστέρηση, αυτό που πίστευα ότι θα μπορούσε να είναι δυνατό στην Ελλάδα όσον αφορά τον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας ο οποίος συνεισφέρει σημαντικό ποσοστό στο ΑΕΠ μας, συμβαίνει στην πράξη. Και φυσικά, λόγω COVID πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να εργαστούν από την Ελλάδα. Αυτό που είναι λοιπόν ενδιαφέρον είναι ότι, σε ένα περιβάλλον εργασίας με μεγαλύτερη κινητικότητα, διευκολύνουμε πολύ την έκδοση visas για τους “ψηφιακούς νομάδες” ώστε να μπορείτε να εργάζεστε από οπουδήποτε», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Η ταυτότητα της επένδυσης

Η απόφαση της Amazon Web Services να επιλέξει την Ελλάδα για την εγκατάσταση Τοπικής Ζώνης, μίας εκ των συνολικά 11 που σχεδιάζει να δημιουργήσει σε ολόκληρη την Ευρώπη, αντικατοπτρίζει το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που προσελκύει πλέον η χώρα.

Ταυτόχρονα, επισφραγίζει τη θέση της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου τεχνολογίας, όπου μεγάλες εταιρείες με παγκόσμιο αποτύπωμα κάνουν στρατηγικές τοποθετήσεις σε υποδομές οι οποίες θα στηρίξουν την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και την οικονομία του αύριο.

Οι Τοπικές Ζώνες μειώνουν τον χρόνο απόκρισης (latency) εφαρμογών. Προσφέρουν υπολογιστική ισχύ, ψηφιακό αποθηκευτικό χώρο, βάσεις δεδομένων και άλλες επιλεγμένες υπηρεσίες μέσω υποδομών που εγκαθίστανται πολύ κοντά σε μεγάλα αστικά, βιομηχανικά και τεχνολογικά κέντρα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι Τοπικές Ζώνες της AWS επιταχύνουν τις αποκρίσεις στο επίπεδο των ελάχιστων χιλιοστών του δευτερολέπτου, διευκολύνοντας ουσιαστικά δραστηριότητες όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η παραγωγή πολυμέσων, η ζωντανή ροή βίντεο, το gaming υψηλών απαιτήσεων, οι προσομοιώσεις, τα περιβάλλοντα επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας και η μηχανική μάθηση.

Michael Punke, Αντιπρόεδρος της Amazon Web Services

Ο Αντιπρόεδρος της Amazon Web Services, αρμόδιος για Global Public Policy, Michael Punke, τόνισε ότι στην επιλογή της Ελλάδας συνέβαλε η μέριμνα που επέδειξε η κυβέρνηση καθόλη τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής διαδικασίας, αλλά και η αλλαγή που έχει παρατηρήσει στην ελληνική οικονομία της προηγούμενης δεκαετίας και την Ελλάδα του σήμερα. Επίσης συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για τον ηγετικό του ρόλο στην πρόοδο της Ελλάδας και στις προσπάθειες για ψηφιοποίηση δηλώνοντας εντυπωσιασμένος γι΄αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Παρουσιάζοντας την επένδυση, ο κ. Punke εξήγησε πως η Τοπική Ζώνη η νέα υποδομή θα επιτρέψει απόκριση ενός χιλιοστού του δευτερολέπτου, που είναι πολύ σημαντική για πολλούς κλάδους, από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έως την υγειονομική περίθαλψη και το live streaming βίντεο.

«Αυτό είναι το αποτέλεσμα ολόκληρου του φάσματος αλλαγών και πολιτικών πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είναι η πολιτική που αναπτύξαμε για να δοθεί προτεραιότητα στο υπολογιστικό νέφος (cloud)», σημείωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο κ. Πιερρακάκης προσέθεσε ότι «περίπου το 25% του χρηματοδοτικού φακέλου της Ελλάδας από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διοχετευθεί σε ψηφιακές υπηρεσίες. Υπηρεσίες cloud που παρέχονται από μικρή απόσταση, προσφέροντας ταχεία απόκριση, είναι εξαιρετικά σημαντικές για να γίνει πραγματικότητα το περίγραμμα αυτής της πολιτικής».

«Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε κάθε περίπτωση και για να επιλύσουμε κάθε πρόβλημα που αφορά μία επένδυση, ώστε να την επιταχύνουμε, να βελτιώσουμε τις οικονομικές προοπτικές της», δήλωσε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης. «Αυτό είναι το πνεύμα που έχει προσδώσει ο κ. Μητσοτάκης, ως Πρωθυπουργός, στην κυβέρνησή μας».





Η εισαγωγική τοποθέτηση και οι παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού

Είναι χαρά μου που σας βλέπω. Είναι μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα, μια σημαντική μέρα για την Amazon. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κάνουμε αυτές τις σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με την παρουσία σας στην Ελλάδα. Θα ήθελα να επισημάνω ένα πράγμα: ότι η χώρα αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Γίνεται πραγματικά κόμβος για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας, ειδικά σε κέντρα δεδομένων, και είναι πολύ ενθαρρυντικό για εμάς που πολύ σημαντικοί σημαντικοί παγκόσμιοι «παίκτες» επιλέγουν την Ελλάδα για να έχουν μόνιμη παρουσία.

Νομίζω ότι είναι μια ακόμη ψήφος εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ψηφιοποίησης του κράτους. Έχουμε μια πολιτική για το «cloud first» και σκοπεύουμε να καθιερώσουμε την Ελλάδα ως ένα κέντρο υποδοχής δεδομένων. Η κυβέρνηση είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη για να υποστηρίξει αυτό το όραμα και είμαι πολύ χαρούμενος που ανταποκρίνεστε σε αυτό και που θα αυξήσετε σημαντικά την παρουσία σας στην Ελλάδα.

Είναι μεγάλη χαρά που μιλάω μαζί σας. Και έτσι μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα για τις σκέψεις, τις ιδέες σας και τα σχέδιά σας στη χώρα μας.

Επιτρέψτε μου να προσθέσω σε δύο καταληκτικές παρατηρήσεις, οι οποίες νομίζω ότι είναι σημαντικές. Πρώτα απ' όλα, προσθέτοντας σε αυτό που είπατε σχετικά με την αφορμή που μας δίνει η τραγωδία του COVID να επιταχύνουμε τη διαδικασία ψηφιοποίησης. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα αυτό το διάστημα. Έχουμε μια εξαιρετικά σχεδιασμένη επιχείρηση εμβολιασμού, πλήρως ψηφιακή. Αυξάνουμε συστηματικά τις υπηρεσίες για επιχειρήσεις και πολίτες που παρέχονται ηλεκτρονικά. Και αν ρωτήσεις τον μέσο Έλληνα πολίτη ποιο είναι το πιο επιτυχημένο πράγμα που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, θα σου πεί ότι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Ήμασταν πολύ πίσω και νομίζω ότι γινόμαστε ηγέτες. Πραγματικά, νομίζω, κάνουμε άλματα ξεπερνώντας άλλες χώρες, όσον αφορά στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι εταιρείες και οι πολίτες συναλλάσσονται με το ελληνικό κράτος. Φυσικά, αυτό προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Έχουμε δράσει εξαιρετικά γρήγορα όσον αφορά τις πολιτικές μας στον τομέα των δεδομένων.

Το δεύτερο πράγμα -που νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζετε, καθώς έχετε ήδη παρουσία εδω, αλλά η αλλαγή αυτή είναι πολύ πιο σημαντική- είναι ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει τώρα ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο τεχνολογικό οικοσύστημα.

Πιθανότατα έχουμε ήδη τέσσερις ή πέντε «unicorns» (εταιρείες με αποτίμηση άνω του 1 δισεκ. δολαρίων) στην Ελλάδα, και υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από startups και αναπτυξιακά κεφάλαια στον τομέα της τεχνολογίας. Και ο πραγματικός λόγος πίσω από αυτό, πιστεύω, έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό μας. Έχουμε εξαιρετικά ταλαντούχους αποφοίτους από τα κύρια πολυτεχνικά μας πανεπιστήμια.

Έχουμε μια παγκόσμια κοινότητα Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, άνθρωποι που εγκατέλειψαν τη χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης, που θα ήθελαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να υποστηρίξουν αυτόν τον μετασχηματισμό στη χώρα. Και αυτό οδηγεί στη δημιουργική δουλειά που ήδη γίνεται, δημιουργώντας τεχνολογικό χώρο στην Ελλάδα και η οποία σαφώς δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά, αυτές οι εταιρείες απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά παρότι έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό. Έτσι όπως αναζητείτε λοιπόν σε ολόκληρο τον πλανήτη ευκαιρίες που μπορεί να ξεπερνούν την κύριά σας δραστηριότητα, να έχετε κατά νου ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και πιστεύω ότι είναι πολύ ικανοποιητικό για όλους εμάς που έχουμε δουλέψει σκληρά για να έρθει αυτή η στιγμή.

Πριν μπω στην πολιτική έχω εργαστεί στον τομέα των επενδύσεων, οπότε είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος που με μια μικρή καθυστέρηση, αυτό που πίστευα ότι θα μπορούσε να είναι δυνατό στην Ελλάδα όσον αφορά τον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας ο οποίος συνεισφέρει σημαντικό ποσοστό στο ΑΕΠ μας, συμβαίνει στην πράξη. Και φυσικά, λόγω COVID πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να εργαστούν από την Ελλάδα. Αυτό που είναι λοιπόν ενδιαφέρον είναι ότι, σε ένα περιβάλλον εργασίας με μεγαλύτερη κινητικότητα, διευκολύνουμε πολύ την έκδοση visas για τους «ψηφιακούς νομάδες» ώστε να μπορείτε να εργάζεστε από οπουδήποτε.

Ξέρετε, εάν έχετε καλή συνδεσιμότητα, γιατί να μην εργαστείτε από ένα υπέροχο μέρος, όπως π.χ. στη Μοντάνα που βρίσκεστε τώρα, και ίσως να μπορούσαμε να σας ενθαρρύνουμε να περάσετε ένα μέρος από τον χρόνο σας στην Ελλάδα, μοιράζοντας έτσι τον χρόνο σας μεταξύ Μοντάνα και Ελλάδας. Αλλά μπορώ να σας πω ότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά πρόσθετα οφέλη όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς για όσους αποφασίζουν να αφιερώσουν ένα μέρος από το χρόνο τους για να δουλέψουν έχοντας τη βάση τους στην Ελλάδα και να μην βλέπουν απλώς την Ελλάδα ως προορισμό διακοπών.

Θα επαναλάβω αυτό που είπε νωρίτερα ο Υπουργός. Ξέρετε ότι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στην επίλυση όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται. Γνωρίζετε ότι αναπόφευκτα, πάντα υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά είμαστε πολύ ανοιχτοί και πολύ αποτελεσματικοί.

Και ποιος ξέρει; Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον Jeff Bezos όταν ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Ίσως μπορούμε να τον πείσουμε να κάνει κάτι στον διαστημικό τομέα στην Ελλάδα. Αυτό θα είναι άλλο ένα συναρπαστικό επόμενο βήμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Αναμένω να σας υποδεχθώ στην Ελλάδα. Ξέρετε, η Ελλάδα υποδέχθηκε πέρυσι, αριθμό ρεκόρ Αμερικανών τουριστών. Ίσως, λοιπόν μπορείτε να περάσετε λίγο χρόνο στην Ελλάδα στο επόμενο ταξίδι σας στην Ευρώπη. Θα χαρώ να τα πούμε.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και οι Υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης Σκέρτσος. Συμμετείχαν επίσης, από την πλευρά της εταιρείας, ο Επικεφαλής Public Policy Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης Franco Spicciariello, η Public Policy Manager για την Ελλάδα και την Κύπρο Μαρίνα Σταυρακαντωνάκη, ο Commercial Sector Lead για την Ελλάδα και την Κύπρο, Αθανάσιος Πατσάκας, και ο Public Sector Lead για την Ελλάδα και την Κύπρο, Βασίλης Κοτίτσας.





