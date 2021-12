Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: “θλιβερή κορύφωση στις ΜΕΘ τα Χριστούγεννα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματικές εκκλήσεις και άκρως ζοφερές εκτιμήσεις από τον Υπ. Υγείας, Γενς Σπαν. Τι ζήτησε από τους πολίτες της χώρας, τι είπε για τα μέτρα.

Έκκληση στους πολίτες «να λάβουν σοβαρά υπ' όψιν τους τις συνθήκες» που επικρατούν λόγω πανδημίας, απηύθυνε για μία ακόμη φορά ο απερχόμενος υπουργός Υγείας Γενς Σπαν, ζητώντας τους να σκεφτούν την κατάσταση στο σύστημα Υγείας, η επιβάρυνση στο οποίο εκτίμησε ότι θα κορυφωθεί τα Χριστούγεννα. «Βοηθήστε να αποφύγουμε περισσότερο πόνο», είπε χαρακτηριστικά, αλλά τοποθετήθηκε με ιδιαίτερη επιφύλαξη ενόψει της σχεδιαζόμενης εισαγωγής υποχρέωσης εμβολιασμού.

«Η Γερμανία θα ξεπεράσει σημαντικά τους 5.000 ασθενείς στις ΜΕΘ. Αν τεθούν σε ισχύ άμεσα τα μέτρα, η κατάσταση στις ΜΕΘ θα φθάσει στο θλιβερό αποκορύφωμά της γύρω στα Χριστούγεννα. Ακόμη και αν τα μέτρα ισχύσουν άμεσα και τηρηθούν με συνέπεια, κάποιοι από αυτούς που μολύνθηκαν χθες ή προχθές, την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα καταλήξουν στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», προειδοποίησε ο κ. Σπαν, στην ενδεχομένως τελευταία επίσημη εμφάνισή του ως υπουργού Υγείας.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του Ινστιτούτου «Ρόμπερτ Κοχ», αναφερόμενος στην στασιμότητα που παρουσιάζουν οι αριθμοί νέων κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα, τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς για να ερμηνευθεί ως αντιστροφή της τάσης, πόσο μάλλον ως λόγος να παραιτηθούμε από πιο αυστηρά μέτρα. Αντιθέτως, διευκρίνισε, σήμερα υπάρχουν στη Γερμανία 920.000 ενεργά κρούσματα, δηλαδή λίγο περισσότερο από το 1% του πληθυσμού είναι αυτή τη στιγμή μολυσμένο με κορονοϊό, ενώ η υποαναφορά κρουσμάτων υπολογίζεται στις δύο ή και τρεις φορές.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που αποφάσισαν χθες ομοσπονδία και κρατίδια για γενικό lockdown των ανεμβολίαστων, ο Γενς Σπαν παραδέχθηκε ότι «θα έπρεπε να είχαμε ήδη νωρίτερα δείξει αυτή τη συνέπεια, όταν ασχολούμαστε με τα άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί».

Ακόμη και αν έχει πλέον αποδειχτεί ότι η συχνότητα κρουσμάτων μεταξύ εμβολιασμένων αυξάνεται, οι αριθμοί μεταξύ των ανεμβολίαστων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες είναι «κατά πολύ υψηλότεροι», πρόσθεσε. «Αν εμβολιάζονταν όλοι οι ενήλικες Γερμανοί, δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι απλώς η αλήθεια. Το να μην εμβολιάζεται κανείς δεν είναι μια απόφαση που αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά συνδέεται πάντα με συνέπειες και για τους άλλους», δήλωσε ο υπηρεσιακός υπουργός Υγείας, με το βλέμμα και στον υποχρεωτικό εμβολιασμό που συζητείται από τη νέα κυβέρνηση.

«Έχω μια θεμελιωδώς επιφυλακτική στάση, σε ό,τι αφορά μια γενική υποχρέωση εμβολιασμού», δήλωσε ωστόσο και πρόσθεσε ότι «αυτό θα καθορίσει και την ψήφο» του, όταν το ζήτημα φθάσει στην Bundestag. Έως το τέλος του έτους αναμένεται και σχετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Ηθικής και Δεοντολογίας, επισήμανε. Ο ίδιος, διευκρίνισε, έχει ήδη δεχτεί και τον ενισχυτικό εμβολιασμό, ενώ διαφημίζει από την αρχή με κάθε τρόπο τον εμβολιασμό.

Η εμβολιαστική εκστρατεία πάντως, σημείωσε, ανεβάζει συνεχώς ταχύτητα τις τελευταίες ημέρες και πλησιάζει, όπως είπε, το ρεκόρ της αρχής του περασμένου καλοκαιριού. Στόχος παραμένουν τα 30 εκατομμύρια εμβόλια έως το τέλος του έτους και για αυτό υπάρχει επάρκεια εμβολίων, διαβεβαίωσε.

Ο κ. Βίλερ από την πλευρά του ανέφερε ότι η χώρα έχει ακόμη πολλά να συζητήσει σχετικά με την υποχρέωση εμβολιασμού, αλλά, όπως είπε, «ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο, αν δεν έχουν όλοι προστασία, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσουμε την πανδημία».

Σήμερα το Ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ» συμπεριέλαβε στις «περιοχές υψηλού κινδύνου» την Ελβετία την Πολωνία, τον Μαυρίκιο, το Λιχτενστάιν και την Ιορδανία. Όσοι φθάνουν στη Γερμανία από αυτές τις χώρες και δεν είναι εμβολιασμένοι ή ιαθέντες θα πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα. Αντιθέτως, από τη λίστα αφαιρέθηκαν η Ταϊλάνδη, το Ουζμπεκιστάν, ο 'Αγιος Βικέντιος και οι Γρεναδίνες Νήσοι.

Ειδήσεις σήμερα:

Μετάλλαξη Όμικρον: ο “ασθενής μηδέν” έμαθε από τα ΜΜΕ ότι είναι θετικός

Κορονοϊός - Ζάκυνθος: πνευματικά επιτίμια σε ανεμβολίαστους ιερείς

Το εορταστικό ωράριο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά