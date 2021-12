Αθλητικά

ΠΑΟΚ: η τιμωρία για τα επεισόδια με τον Άρη

Βαριά “καμπάνα” στον “δικέφαλο του βορρά”, με αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο. Ποινή και την Θύρα 4, λόγω των ανεμβολίαστων φιλάθλων.

Με αποκλεισμό της έδρας του για τέσσερις αγωνιστικές και πρόστιμο 193.500 ευρώ τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ, για την εισβολή οπαδών του στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Τούμπας, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι της περασμένης Κυριακής (28/11) με τον Αρη, που είχε ως συνέπεια την προσωρινή διακοπή του αγώνα.

Η απόφαση αυτή, εφόσον δεν αλλάξει στην Επιτροπή Εφέσεων όπου αναμένεται να προσφύγει ο «Δικέφαλος του Βορρά», σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει χωρίς θεατές στα ματς πρωταθλήματος με τη Λαμία (12/12), τον Αστέρας Τρίπολης (19/12) και τον Παναιτωλικό (5/1), καθώς και στη ρεβάνς με την ΑΕΛ για τη φάση των «16» του κυπέλλου (22 ή 23 Δεκεμβρίου). Υπάρχει όμως η πιθανότητα στην ποινή αυτή να προστεθεί ακόμη μία αγωνιστική, λόγω της εισόδου ανεμβολίαστων φιλάθλων.

Στις υπόλοιπες υποθέσεις της 11ης αγωνιστικής, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό (για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό) και 1.000 ευρώ στον ΠΑΣ Γιάννινα (για το ματς με την ΑΕΚ), ενώ απαλλάχθηκαν Ολυμπιακός και ΟΦΗ.

Τιμωρία και για πατραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων

Για μία αγωνιστική θα παραμείνει κλειστή η Θύρα 4 στο γήπεδο της Τούμπας, για τη μη τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού στο ματς με τον Άρη.

Ο «Δικέφαλος» θα εκτίσει την συγκεκριμένη τιμωρία, είτε στο ματς πρωταθλήματος με την Λαμία, είτε νωρίτερα, στον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης (9/12) με αντίπαλο την Λίνκολν για το Europa Conference League, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αρμοδίως, δεδομένου πως πρόκειται για μια διοικητική ποινή και είναι ανεξάρτητη από εκείνη που επιβλήθηκε στον ΠΑΟΚ για όσα έγιναν στην Τούμπα την περασμένη Κυριακή.

Ο ΠΑΟΚ περιμένει διευκρινίσεις για την επιβολή της συγκεκριμένης ποινής, κι ενώ έγινε γνωστή η ποινή της τιμωρίας της έδρας για τέσσερις αγωνιστικές για τα γεγονότα του τοπικού ντέρμπι με τον Άρη.

