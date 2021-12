Κοινωνία

Ρουβίκωνας – ΣΤΑΣΥ: επίθεση και βανδαλισμοί στα γραφεία της εταιρείας (εικόνες)

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία κάνει λόγο για τρομοκράτηση των υπαλλήλων και ευρείας κλίμακας βανδαλισμούς.

Έφοδο στα γραφεία της ΣΤΑ.ΣΥ. στην οδό Αθηνάς 67 στην Ομόνοια, πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Παρασκευής, μέλη του «Ρουβίκωνα».

Περίπου 10 άτομα μπήκαν στα γραφεία της εταιρείας και προκάλεσαν ζημιές, πετώντας τρικάκια και μαύρες μπογιές.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ, καταδικάζει το γεγονός και αναφέρει τα εξής:

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση βίας, που δέχθηκαν σήμερα οι Σταθερές Συγκοινωνίες και οι εργαζόμενοί τους, από ομάδα ατόμων του Ρουβίκωνα. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και ενώ εκατοντάδες υπάλληλοι της ΣΤΑ.ΣΥ. εργάζονταν στα κεντρικά γραφεία της οδού Αθηνάς στην Ομόνοια, ομάδα ατόμων εισέβαλε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τρομοκρατώντας εργαζόμενους και προκαλώντας ευρείας κλίμακας βανδαλισμούς στο εσωτερικό του κτιρίου.

Καταδικάζουμε κάθε πράξη βίας, κάθε απόπειρα εκφοβισμού και στεκόμαστε σταθερά απέναντι σε επιθέσεις σαν και τη σημερινή. Η ΣΤΑ.ΣΥ. είναι μια εταιρεία, που διαχρονικά βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών, με κύριο μέλημα και αποστολή την ασφαλή και αξιόπιστη μεταφορά τους. Στόχος μας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και καμία πράξη βίας δεν πρόκειται να ανακόψει αυτήν μας την προσπάθεια.

"Η επίθεση στα γραφεία της ΣΤΑ.ΣΥ. είναι απολύτως καταδικαστέα", αναφέρει σε δήλωση του ο Τομεάρχης Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.





