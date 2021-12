Πολιτική

Μητσοτάκης - ΕΣΑμεΑ: Αποκαλυπτήρια για το amea.gov.gr

Συνάντηση με τα μέλη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και της Εθνικής Αρχή Προσβασιμότητας είχε ο Πρωθυπουργός.



«Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και βέβαια αυτή μας τη δέσμευση να φροντίζουμε κάθε μέρα, όχι μόνο την ημέρα αυτή στην οποία τιμούμε τα άτομα με αναπηρία, κάθε μέρα να την κάνουμε πράξη», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τα μέλη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και της Εθνικής Αρχή Προσβασιμότητας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία.

Τα δικαιώματα των ΑμεΑ ήταν η πρώτη οριζόντια δημόσια πολιτική που ανέλαβε η Κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2019, ενώ η σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε ακριβώς ένα χρόνο μετά την κατάθεση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, ενός πλήρους προγράμματος 6 πυλώνων και 30 δράσεων, ποσοτικοποιημένων, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και επισπεύδοντα φορέα ανά δράση.

«Η οριζόντια αυτή πολιτική θα χρειαστεί να διανύσει ακόμα πολύ δρόμο για να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πιστεύω, όμως, ότι έχουμε ωριμάσει πολύ ως κοινωνία τουλάχιστον στα ζητήματα που αφορούν στις διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρία και η μέρα αυτή είναι μία ευκαιρία να δούμε πού έχουμε προοδεύσει, να επισημάνουμε τις τυχόν αδυναμίες μας», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησης όπου παρουσιάστηκε και η λειτουργία της διαδικτυακής πύλης amea.gov.gr.

«Eίμαστε σε διαρκή αλληλεπίδραση και με την ΕΣΑμεΑ και με την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας. Είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη πολλαπλές δράσεις που αφορούν την προσβασιμότητα, καταγράφεται για πρώτη φορά το σύνολο των δημοσίων κτιρίων έτσι ώστε να υπάρξει μία πλήρης αξιολόγηση για το επίπεδο προσβασιμότητας και να θεραπευτούν οι χρόνιες παθογένειες που υπάρχουν στα θέματα αυτά. Η λογική της αυτόνομης διαβίωσης που ενισχύεται με τον Προσωπικό Βοηθό, με το σχέδιο που υπάρχει για την αποϊδρυματοποίηση, η λογική της ανάδειξης του πολιτισμού για όλους, συμβολικά θεωρώ μεγάλη στιγμή των τελευταίων ετών τη λειτουργία του αναβατορίου της Ακρόπολης που επέτρεψε σε όλους τους συμπολίτες μας να έχουν τη δυνατότητα να την επισκεφτούν», τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Θα προτείναμε να ζητήσετε από όλα τα Υπουργεία να σας καταθέσουν οι Υπουργοί σε Υπουργικό Συμβούλιο, τι έχουν πράξει και τι θα πράξουν για να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ορίζοντα μέχρι το ‘23. Και επειδή είστε άνθρωπος «του πράττω και όχι του λέγω», είμαι βέβαιος ότι θα την ακούσετε αυτήν την σκέψη. Δεύτερον, το είχαμε ξαναπεί, να δείτε μήπως προκαλέσετε - ζητήσετε, μία συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για τα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία. Κάποτε πρέπει να γίνει. Γιατί γίνονται σημαντικά πράγματα στη χώρα και είναι καλό να τοποθετηθεί το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Νομίζω από αυτό έχει να κερδίσει η κοινωνία, έχει να κερδίσει η κυβέρνηση και όλο το πολιτικό σύστημα. Αλλά έχουμε να κερδίσουμε και εμείς. Διότι, αυτό που σπάει τον αποκλεισμό, κ. Πρόεδρε, είναι η ορατότητα. Και με τέτοιες ενέργειες δίνεται μεγαλύτερη ορατότητα στα ζητήματα της αναπηρίας», ανέφερε ο Πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης.

«Πιστεύω ότι έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση το ότι μπορούμε να υλοποιούμε σημαντικές οριζόντιες δράσεις οι οποίες ακριβώς απαιτούν συντονισμό σε επίπεδο Γραφείου Πρωθυπουργού, διότι αλλιώς καταλήγουν απλά να είναι αποσπασματικές φωτοβολίδες. Η αλήθεια είναι ότι αυτή, έτσι θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει την πολιτική μας στα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία μέχρι σήμερα. Θα συμφωνήσω και αποδέχομαι την πρόσκλησή σας, εντός του πρώτου εξαμήνου το 2022, με δική μας πρωτοβουλία, να κάνουμε μία συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, προ ημερησίας, για τα άτομα με αναπηρία. Συνήθως αυτές οι συζητήσεις γίνονται με αφορμή την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Καταλήγουν δε, σχεδόν πάντα σε μία σκληρή αντιπαράθεση την οποία δεν νομίζω ότι παρακολουθεί η πλειοψηφία της κοινωνίας. Ίσως αυτή η συζήτηση να είναι μία ευκαιρία κ. Πρόεδρε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Επιτέλους σε ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει χρώμα. Να μπορέσουμε να ομονοήσουμε και να συζητήσουμε δημιουργικά προτάσεις που μπορεί να καταθέσουν τα υπόλοιπα κόμματα έτσι ώστε να μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι», απάντησε ο Πρωθυπουργός για τις προτάσεις που κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ.

«Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, όπως αναφέρατε, για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία εκφράζει μία εξαιρετικά σημαντική πρόοδο για τη δέσμευση της κοινωνίας στον στόχο της καθολικής πρόσβασης. Και της εφαρμογής μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας Κωνσταντίνος Στεφανίδης.

Ήδη από την Κυβέρνηση έχουν σχεδιαστεί και έχουν υλοποιηθεί οι παρακάτω εμβληματικές πολιτικές που αφορούν στα άτομα με αναπηρία:

Ενεργοποιήθηκε ο Συντονιστικός Μηχανισμός του ν. 4488/2017, ενώ ορίσθηκαν και ανέλαβαν συγκεκριμένο έργο τα επιμέρους, υπεύθυνα για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, Σημεία Αναφοράς σε Υπουργεία, Περιφέρειες και Δήμους,

Διενεργήθηκε κωδικοποίηση της διάσπαρτης και κατακερματισμένης νομοθεσίας που αφορά στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

Συστάθηκε και συγκροτήθηκε η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας,

Εκκίνησε η καταγραφή όλων των κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να αξιολογηθούν ως προς τις συνθήκες προσβασιμότητάς τους και να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για να καταστούν πλήρως προσβάσιμα,

Θεσμοθετήθηκε ο Προσωπικός Βοηθός, ένα πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος, για 1.000 άτομα με αναπηρία (και τους αντίστοιχους βοηθούς τους) σε πρώτη φάση και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η εφαρμογή του θα εξειδικευθεί άμεσα δια της δευτερογενούς νομοθεσίας,

Θεσπίστηκε για πρώτη φορά ο Κανονισμός Λειτουργίας των ΚΕΠΑ, σύμφωνα με τον οποίο πλέον τα άτομα με μη αναστρέψιμες παθήσεις θα λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επιδόματα και παροχές χωρίς την υποχρέωση επανεξέτασης,

Ολοκληρώθηκε η Εθνική Στρατηγική Αποϊδρυματοποίησης,

Δημιουργούνται διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης για παιδιά με αναπηρία και εφήβους, στο πλαίσιο προώθησης της αποϊδρυματοποίησης,

Συντάχθηκε Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην συμπεριληπτική εκπαίδευση,

Ολοκληρώθηκε ο διορισμός 4.500 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και ο διορισμός 10.500 εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με προϋπόθεση την ύπαρξη της συμπεριληπτικής/ενταξιακής διάστασης στην επιμόρφωσή τους,

Τίθεται σε εφαρμογή, εντός του 2022, η Κάρτα Αναπηρίας, που θα κάνει ευκολότερη την καθημερινότητα των πολιτών με αναπηρία,

Καταργήθηκε οριστικά η υποχρέωση των αναπήρων συνανθρώπων μας με ακρωτηριασμούς και άλλες μη αναστρέψιμες παθήσεις να περνούν ξανά και ξανά επιτροπές για την πιστοποίηση της συγκεκριμένης αναπηρίας τους,

Προχωρά η μεταστέγαση των ΚΕΠΑ της οδού Πειραιώς σε νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με θέρμανση, κλιματισμό και χώρους στάθμευσης, αναβαθμίζοντας την εξυπηρέτηση στην πράξη. Παράλληλα, δρομολογείται και η αναβάθμιση των αντίστοιχων εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη,

Σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρία και για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές 0-6 ετών,

Ενισχύονται οι θεσμοί της αναδοχής και της υιοθεσίας, για τα παιδιά στις δομές παιδικής προστασίας,

Προχωρά η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών για τα άτομα με οπτική αναπηρία, με βάση σχετικό πόρισμα της ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

Διασφαλίστηκε χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την προσβασιμότητα των συνανθρώπων μας με αναπηρία σε: 4.000 ιδιωτικές κατοικίες, 700 ιδιωτικούς χώρους εργασίας, 300 δημόσιους χώρους εργασίας και 17 κέντρα κοινωνικής πρόνοιας,

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την πρόσληψη στο δημόσιο τομέα περίπου 2.000 ανέργων ειδικών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και τα άτομα με αναπηρία και οι συγγενείς τους.

Στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου έλαβαν μέρος επίσης, η Α΄ Αντιπρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας Ελευθερία Αλντους Μπερνιδάκη, η Β΄ Αντιπρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας Μαρίλυ Χριστοφή, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Μοσχολιός, ο Ταμίας της ΕΣΑμεΑ Κωνσταντίνος Γαργάλης, ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας Γιώργος Μαργέτης που παρουσίασε το amea.gov.gr, η συνεργάτης του Υπουργού Επικρατείας και Εκπρόσωπος του Συντονιστικού Μηχανισμού Ματθίλδη Χατζηπαναγιώτου, ενώ τη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα έκανε η Νεφέλη Ράντου.

Διαδικτυακά συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Αλέξανδρος Κόπτσης ,ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς, ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πάνος Αλεξανδρής, τα μέλη της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας Γεώργιος Αγγελόπουλος, Έλενα Σουκάκου και Ευαγγελία Χρυσικού, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Γεώργιος Αυγουστίδης, ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Γεράσιμος Φεσσιάν, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Μαρία Γαβουνέλη και η Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Λυκοβαρδή.

