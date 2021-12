Κοινωνία

Πάπας Φραγκίσκος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε σε ποια σημεία θα γίνουν διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων και πότε. Ποιες συγκεντρώσεις απαγορεύτηκαν.

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης της Α.Α. του Πάπα Φραγκίσκου στη Χώρα μας, κατά το τριήμερο 4 - 6 Δεκεμβρίου 2021, θα πραγματοποιηθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες της Αττικής, με διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ειδικότερα, την Κυριακή 5/12/2021, και κατά τις ώρες 13:00 έως 20:00, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Λ. Β. Σοφίας στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της οδού Β. Αλεξάνδρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο πόλεως, όπως επίσης και στην Λ.Β. Κωνσταντίνου στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μερκούρη και Β. Αλεξάνδρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Β. Σοφίας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «κατά την κίνηση της πομπής του Επισήμου, δε θα επιτρέπεται η κυκλοφορία λοιπών οχημάτων στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας. Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων»

Απαγόρευση συγκεντρώσεων το Σάββατο

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.: με Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται κάθε υπαίθρια δημόσια συνάθροιση από ώρες 06:00 έως 22:00 του Σαββάτου 4 Δεκεμβρίου 2021, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς – λεωφόρους: Φειδιππίδου - Λ. Αλεξάνδρας - αριστερά 28ης Οκτωβρίου - δεξιά Ιουλιανού - αριστερά Αριστοτέλους - Σωκράτους - αριστερά Π. Τσαλδάρη - Πλατεία Ομονοίας - δεξιά Αθηνάς - Πλατεία Μοναστηρακίου - Άρεως - Διοσκούρου - Πρυτανεία - Τριπόδων - Σέλλευ - Λυσικράτους - Λ. Βασ. Αμαλίας - Λ.Βασ. Όλγας - Λ. Βασ. Κωνσταντίνου - δεξιά Σπύρου Μερκούρη - αριστερά Μιχαλακοπούλου - Λ. Μεσογείων έως Φειδιππίδου.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην εν λόγω περιοχή, ενόψει της πραγματοποίησης στη Χώρα μας της επίσημης επίσκεψης της Αυτού Αγιότητας του Πάπα Φραγκίσκου και των προγραμματισμένων κινήσεων - επισκέψεων του στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγγελθείσες συγκεντρώσεις, ήτοι α) συγκέντρωση στο πάρκο Ελευθερίας (σταθμός Μετρό ¨Μέγαρο Μουσικής¨) την 16:00 της 4-12-2021 από Δίκτυο Υγειονομικών «κατά της υποχρεωτικότητας» και β) συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος την 17:00 της 4-12-2021 «κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού».

Ειδήσεις σήμερα:

Πάπας Φραγκίσκος: Το πρόγραμμα της επίσκεψης του στην Ελλάδα

Κορονοϊός: Δύο λεχώνες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση

“Εξοικονομώ”: μπόνους για νοικιασμένες και παραχωρημένες κατοικίες