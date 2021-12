Τοπικά Νέα

Ηράκλειο - εγκατάλειψη μωρού σε χαρτόκουτο: η ποινή στον πατέρα

Η απόφαση του δικαστηρίου και η απολογία του κατηγορούμενου. Τον 28χρονο Ρομά περίμενε έξω από το δικαστήριο, η γυναίκα του με τα 7 παιδιά τους.

Σε φυλάκιση 15 μηνών καταδίκασε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου τον 28χρονο Ρομά πατέρα του μικρού κοριτσιού, που βρέθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, σε άσχημη κατάσταση, μέσα σε χαρτόκουτ0, το απόγευμα της Πέμπτης, στο κέντρο του Ηρακλείου.

Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, υπό τον όρο ο 28χρονος να εμφανίζεται δύο φορές το μήνα στην αρμόδια αστυνομική αρχή.

Ο νεαρός πατέρας ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι είχε πάει στο περίπτερο για να αγοράσει μια σοκολάτα για το παιδί και στην επιστροφή αντίκρισε τους αστυνομικούς. Ανέφερε πως φοβήθηκε ότι τον αναζητούσαν για κάποια πιθανή καταδικαστική απόφαση σε βάρος του και για τον λόγο αυτό, δεν πλησίασε αλλά κρύφτηκε σε κάποιο σημείο του πάρκου και περίμενε να φύγουν οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ.

Να σημειωθεί ότι έξω από το Δικαστικό Μέγαρο περίμενε η 27χρονη γυναίκα του με τα επτά παιδιά τους, το μεγαλύτερο από τα οποία είναι 13 ετών και το μικρότερο είναι βρέφος.

Η ίδια είπε ότι η οικογένειά της θέλει να φύγει από την Κρήτη και να πάει στην Βόρεια Ελλάδα, καθώς εδώ τους έκαναν έξωση από το σπίτι στο οποίο έμεναν και γι' αυτό θέλουν να πάνε εκεί που διαμένει η δική της οικογένεια.

Πηγή: cretalive.gr

