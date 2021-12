Κοινωνία

Καταδίωξη με πυροβολισμό και τραυματία αστυνομικό

Περιπετειώδης ήταν η καταδίωξη από περιπολικά και μηχανές με στελέχη της ΔΙ.ΑΣ. Πως ένας πυροβολισμός ακινητοποίησε τους δράστες.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Περιπετειώδης ήταν η καταδίωξη τριών ανδρών από αστυνομικούς στην δυτική Αττική.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, το πλήρωμα ενός περιπολικού θεώρησε ως υπόπτους τρεις άνδρες, που ήταν σε αυτοκίνητο.

Τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο, αλλά εκείνοι ανέπτυξαν ταχύτητα και ξεκίνησε η καταδίωξη τους.

Κάποια στιγμή, το περιπολικό τους «έχασε», αλλά λίγα λεπτά μετά τους είδαν άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ και συνέχισαν εκείνοι την καταδίωξη.

Μάλλον λόγω της ολισθηρότητας από την βροχή, μία μηχανή έπεσε κάτω και τραυματίστηκε ο ένας αστυνομικός που επέβαινε σε αυτήν. Ο ένστολος φέρει χτυπήματα πλευρά.

Οι τρεις άνδρες παράτησαν το ΙΧ και μπήκαν σε ένα ρέμα στην περιοχή της Αυλίζας, για να ξεφύγουν.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες πυροβόλησαν μία φορά για εκφοβισμό και τελικά τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν.

