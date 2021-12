Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Ο Μόσιαλος, ο ανεμβολίαστος ταξιτζής και τα mRNA εμβόλια

Πώς ο Ηλίας Μόσιαλος... έπεισε έναν ανεμβολίαστο ταξιτζή στην Αθήνα να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Τι είπε για τα mRNA εμβόλια.



«Οι περισσότεροι από αυτούς που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, δεν είναι αρνητές ή ψεκασμένοι. Δεν είναι σωστά ενημερωμένοι και έχουν εύλογες ανησυχίες», αναφέρει σε νέα ανάρτηση του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος του Κολλεγίου Imperial και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου LSE), με αφορμή μια εκτενή συζήτηση που είχε με έναν ταξιτζή στην Αθήνα, στην οποία πιθανώς τον έπεισε να εμβολιαστεί.

Όπως γράφει: «Μόλις συζήτησα αναλυτικά με ιδιοκτήτη ταξί για τα εμβόλια. Έβρεχε και κολλήσαμε για αρκετή ώρα στην κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έχει κάνει το εμβόλιο γιατί τρώει πρατόγαλο και χλωροτύρι και θεωρούσε ότι ήταν προστατευμένος. Εξήγησα γιατί δεν είναι.

Θεωρούσε επίσης ότι τα mRNA εμβόλια μένουν στο σώμα μας για πάντα και ίσως προκαλέσουν μακροχρόνιες παρενέργειες. Δεν ισχύει αυτό. Το mRNA μένει στον οργανισμό μας για λίγες ημέρες ή εβδομάδες και μετά διαλύεται.

Το ερώτημα με το mRNA και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις μου το έχουν θέσει αρκετοί πολίτες τις τελευταίες ημέρες. Χρειάζεται συστηματική ενημέρωση με υπομονή και κατανόηση όλων των ανησυχιών.

Οι περισσότεροι από αυτούς που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο δεν είναι αρνητές ή ψεκασμένοι. Δεν είναι σωστά ενημερωμένοι και έχουν εύλογες ανησυχίες. Νομίζω ότι τον έπεισα να κάνει το εμβόλιο».

