Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: οι λιγούρες, ο ίλιγγος και ο “Αρσενικός Κώδικας”

Η Φωτεινή Γεωργίου με την βοήθεια ειδικών μας ενημερώνει για όσα πρέπει να ξέρουμε για την σωματική, πνευματική και ψυχολογική υγεία μας.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Πώς ικανοποιούμε, με έξυπνο τρόπο, τη λιγούρα για γλυκό;

Ποια είναι η κρυφή πανδημία των ανθεκτικών λοιμώξεων;

Πώς αντιμετωπίζεται με την οστεοπαθητική ο ίλιγγος και η ζάλη;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου, στις 12:00.

Ποιος είναι ο καταστροφικός «Αρσενικός Κώδικας»;

Γιατί ο νέος κορονοϊός δεν είναι «έξυπνος» και με ποιον τρόπο μπορούμε να τον νικήσουμε;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

