Μετάλλαξη Όμικρον - Κώστας Αγγελάκης: ο “ασθενής μηδέν” μιλάει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λέει για τον τρόπο που έμαθε ότι νοσεί, τα συμπτώματα που… δεν έχει και τι λέει για τον εμβολιασμό.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο “ασθενής μηδέν” στην Ελλάδα με την μετάλλαξη όμικρον του κορονοϊού.

Όπως είπε ο Κώστας Αγγελλάκης, που πριν από λίγες ημέρες επέστρεψε στην Ελλάδα από την Νότια Αφρική, για τις ημέρες των εορτών, «δεν το κατάλαβα ότι έχω νοσήσει, έκανα προληπτικά τα rapid test και εκεί διαπιστώθηκε»

«Το Σάββατο το βράδυ αισθάνθηκα μόνο έναν περίεργο πόνο στο στήθος. Αν εξαιρέσουμε αυτό, δεν έχω κανένα σύμπτωμα. Αντιλαμβάνομαι κανονικά γεύση και οσμές», απάντησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος των ρώτησε αν έχει συμπτώματα, όπως η ανοσμία και η αγευσία.

«Επίσημα από την Δευτέρα νοσώ, έχουν περάσει πέντε ημέρες. Οι γιατροί δεν γνωρίζουν πόσο θα διαρκέσει η ασθένεια, εξαρτάται αν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση και αν θα υπάρξουν συμπτώματα», προσέθεσε ο κ. Αγγελάκης.

Όπως συμπλήρωσε «δεν παίρνω κάποιο φάρμακο, δεν κάνω κάποια θεραπεία», ενώ επεσήμανε πως έχει εμβολιαστεί πλήρως, λέγοντας «είχα κάνει και τις δύο δόσεις της Pfizer, την δεύτερη δόση την είχα κάνει στις 30 Αυγούστου, ίσως παίζει και αυτό κάποιον ρόλο στο ό,τι περνάω ήπια τον κορονοϊό»

