Πολιτισμός

“Έλληνες Πολίτες του Κόσμου”: Μαρία Δεμερτζή και Κώστας Γραμμένος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη δύο ξεχωριστές περιπτώσεις Ελλήνων, που διακρίθηκαν στο εξωτερικό, έκαστος στον τομέα του, παρουσιάζονται στην νέα εκπομπή του ΑΝΤ1.

Η εκπομπή «Έλληνες Πολίτες του Κόσμου» παρουσιάζει Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό και αφήνουν το στίγμα τους στην πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική εξέλιξη κάθε τόπου που τους φιλοξενεί. Άνθρωποι με εφόδια, γνώσεις, δίκτυα, επιρροή, ικανοί να επηρεάσουν και να συνδιαμορφώσουν, να δημιουργήσουν και να προσφέρουν.

Το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου, στις 16:00, συναντάμε τη Μαρία Δεμερτζή, αναπληρώτρια διευθύντρια του επιδραστικού Ινστιτούτου Bruegel, με έδρα τις Βρυξέλλες. Η συμβολή της σχετίζεται με τη νομισματική πολιτική που απαιτείται, ώστε να υπάρχουν σταθερές τιμές, υπό συνθήκες μεγάλης αβεβαιότητας.

Η Μαρία Δεμερτζή αναφέρεται στη διαδρομή της σε διάφορες χώρες του κόσμου, στη σημαντική ακαδημαϊκή της πορεία και στις υψηλόβαθμες θέσεις που έχει καταλάβει στον χρηματοοικονομικό τομέα. Τονίζει τον παράδοξο χαρακτήρα του ελληνικού δημόσιου τομέα που πάντα βρίσκει λύσεις παρά την έλλειψη οργάνωσης, ενώ μιλά για τη σχέση της με τον αθλητισμό και την επίτευξη της εσωτερικής ισορροπίας που χρειάζεται ο άνθρωπος.

Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, στις 16:00, συναντάμε τον Κώστα Γραμμένο, καθηγητή Ναυτιλίας και Χρηματοοικονομικών Επιστημών στο Cass Business School του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου. Είναι ο ιδρυτής του Διεθνούς Κέντρου Ναυτιλίας, Εμπορίου και Χρηματοπιστωτικών που φέρει το όνομά του και θεωρείται εκ των θεμελιωτών των σύγχρονων ναυτιλιακών σπουδών.

Ο Κώστας Γραμμένος διηγείται την εμπειρία της συνάντησής του με τη Βρετανίδα πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ, ενώ μιλάει για τον τρόπο οργάνωσης του αυτοχρηματοδοτούμενου διδακτικού και ερευνητικού Κέντρου Ναυτιλίας που δημιούργησε. Σχολιάζει τα κυριότερα προβλήματα της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εστιάζει στη δύναμη των Ελλήνων και στους τρόπους αξιοποίησης όλου αυτού του ανθρώπινου εθνικού κεφαλαίου που ζει και διαπρέπει εκτός Ελλάδας.

«Έλληνες Πολίτες του Κόσμου»: Σάββατο και Κυριακή στις 16:00, στον ANT1.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Οικονόμου: μόνο εμβολιασμένοι γύρω από το γιορτινό τραπέζι

Πλεύρης – Μετάλλαξη Όμικρον: ακόμη δύο ύποπτα κρούσματα στην Ελλάδα

“Η Φάρμα” κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)