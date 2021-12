Life

“Rouk Zouk Special” με τρελά κέφια την Κυριακή (εικόνες)

Η Ζέτα Μακρυπούλια θα μας χαρίσει ακόμη ένα διασκεδαστικό και χαλαρό βράδυ Κυριακής, παρέα με αγαπημένα πρόσωπα, που παίζουν για καλό σκοπό!

Το «ROUK ZOUK SPECIAL» την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου έχει δύο ομάδες σε τρελά κέφια!

Η ομάδα «ΚΙ ΑΠΟ ΣΜΥΡΝΗ… ΣΑΛΟΝΙΚΗ» των Νίκης Παλληκαράκη, Πρόδρομου Τοσουνίδη, Πάνου Σταθακόπουλου, Λευτέρη Ελευθερίου, Δήμητρας Μιχαηλίδου και Μαρίλιας Μητρούση αντιμετωπίζει τους «2 ΛΑΛΟΥΝ & 3 ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΝ», δηλαδή τους Μαρία Χάνου, Σπύρο Χατζηαγγελάκη, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο και Αναστασία Έδεν.

Αυτή την Κυριακή στις 20:00 η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται έντεκα αγαπημένους καλεσμένους, που ρουκζουκάρουν για φιλανθρωπικό σκοπό, για το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Στα highlights της βραδιάς:

Ένας παίκτης έχει αγωνία να μαθαίνει συνέχεια το σκορ.

Μία λέξη ακολουθεί όλα τα χρόνια του «ROUK ZOUK» τον Σπύρο Χατζηαγγελάκη.

Μια όρκα μπορεί να κουφάνει τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο.

Οι παίκτες καταφέρνουν, για πρώτη φορά, στο «Μας κούφανες» να μην μας… ξεκουφάνουν.

Ο Πάνος Σταθακόπουλος αποκαλύπτει το δεύτερο επάγγελμά του.

Δύο καλεσμένοι έφτασαν ένα βήμα πριν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Δυο γαϊδούρια και πώς επηρέασαν τη σχέση των Λευτέρη Ελευθερίου με τον Πάνο Σταθακόπουλο.

Ο Λευτέρης Ελευθερίου κάνει ένα οσκαρικό… πέσιμο.

Ποιο μουσικό όργανο ταιριάζει στη Ζέτα Μακρυπούλια;

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 για να ενισχύσει το «Make A Wish» και το «Χαμόγελο του Παιδιού».

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.

