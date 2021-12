Αθλητικά

Ούνιξ Καζάν – Ολυμπιακός: Νίκη θρίλερ δια χειρός Βεζένκοφ

Οι Πειραιώτες έφυγαν με το ροζ φύλλο αγώνα από το Καζάν, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση.

Με ηρωική εμφάνιση και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σάσα Βεζένκοφ (22π.), ο Ολυμπιακός πέρασε από το Καζάν, σημειώνοντας την τρίτη διαδοχική νίκη του και το δεύτερο διαδοχικό «διπλό», βελτιώνοντας σε 9-4 το ρεκόρ του στην Euroleague (3η θέση).

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 87-84 στην παράταση (77-77κ.α.) της Ούνιξ, για την 13η αγωνιστική της Euroleague, δίνοντας τέλος στο αήττητο σερί των Ρώσων (4-0) και υποχρεώνοντας τους στην έκτη ήττα τους.

Ο Ολυμπιακός εξισορρόπησε την εις βάρος του κατάσταση, που δημιούργησε η αστοχία του από τα 6.75 (9/37 τρίποντα), μέσω της άμυνας του, η οποία τον βοήθησε να παραμείνει στη διεκδίκηση της νίκης και να στείλει το ματς στην παράταση, εκεί όπου ο Σάσα Βεζένκοφ υπέγραψε το «διπλό» με τρίποντο, συμπληρώνοντας ιδανικά την σπουδαία εμφάνιση του.

Εκτός του MVP του αγώνα, πολύτιμη ήταν η προσφορά του Γιαννούλη Λαρεντζάκη (10π., 6ρ., 5ασ., 1κλ.), αλλά και του Κώστα Σλούκα (12π., 8ασ., 2κλ.) σε εκτέλεση, άμυνα και δημιουργία. Από τους Ρώσους ξεχώρισαν οι Λορέντζο Μπράουν (21π.) και Αιζάια Κάναν (20π., 6/9τρ.).

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 40-42, 62-59, 77-77κ.α., 84-87 παρ.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πάντερ, Κορτές, Περάντι

ΟΥΝΙΞ ΚΑΖΑΝ (Περάσοβιτς): Σπίσου 7 (1), Τζον Μπράουν 11, Κάνααν 20 (6), Λορέντζο Μπράουν 21, Μπράντλι, Τίμα, Χεζόνια 11 (2), Ουζίνσκι 6 (1), Τζεκίρι 6, Μέγιο 2.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6, Έισι, Ντόρσεϊ 8 (2), Λαρεντζάκης 10 (1), Φαλ 10, Σλούκας 12 (3), Μάρτιν 5, Βεζένκοβ 22 (3), Πρίντεζης, Παπανικολάου 4, Ζαν-Σαρλ 4, ΜακΚίσικ 6.

