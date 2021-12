Πολιτική

Μητσοτάκης: Επικοινωνία με τον διάδοχο του θρόνου του Άμπου Ντάμπι

Συζήτηση για τις σχέσεις Ελλάδας - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και πρόσκληση στον διάδοχο του θρόνου να επισκεφτεί την Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον διάδοχο του Θρόνου του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που επισφραγίστηκε κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη χώρα στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2020 και την υπογραφή της Κοινής Διακήρυξης Ευρείας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδος - ΗΑΕ, καθώς και της Συμφωνίας Συνεργασίας στους τομείς Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας.

Τονίστηκε, επίσης, η κοινή, ισχυρή βούληση για περαιτέρω σύσφιξη και εμβάθυνση της συνεργασίας.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον διάδοχο του Θρόνου του Άμπου Ντάμπι για την εθνική εορτή των ΗΑΕ, που φέτος εορτάζουν την πεντηκονταετία από την ίδρυσή τους ("The Year 50") και του απηύθυνε πρόσκληση να επισκεφθεί την Ελλάδα, την οποία ο διάδοχος του Θρόνου του 'Αμπου Ντάμπι αποδέχθηκε και οι λεπτομέρειες της οποίας θα διευκρινιστούν στο προσεχές διάστημα.

