Κορονοϊός – Βέλγιο: Ιπποπόταμοι βρέθηκαν για πρώτη φορά θετικοί στον ιό

Πρόκειται για μαμά και κόρη που εμφάνισαν συμπτώματα κρυολογήματος και έβαλαν σε σκέψεις τον κτηνίατρο του ζωολογικού κήπου.

Δύο ιπποπόταμοι στον ζωολογικό κήπο της Αμβέρσας, στο βόρειο Βέλγιο, οι οποίοι είχαν καταρροή, βρέθηκαν θετικοί στην Covid-19, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στον κόσμο.

Τα ζώα αυτά έχουν πάντα υγρή μύτη, όμως «αυτή τη φορά έβγαζαν μύξες και για προληπτικούς λόγους εξέτασα το ρινικό έκκριμα», εξήγησε ο κτηνίατρος του ζωοολογικού κήπου Φράνσις Φερκάμεν. «Πήρα την απόφαση να εξετάσω τα δείγματα για Covid-19 και το αποτέλεσμα μας αιφνιδίασε. Εξ όσων γνωρίζω, είναι η πρώτη μόλυνση από Covid-19 σε αυτό το είδος. Σε όλον τον κόσμο ο ιός έχει εντοπιστεί κυρίως σε πιθήκους και σε αιλουροειδή», εξήγησε.

Οι δύο θηλυκοί ιπποπόταμοι, η Ερμιάν, 41 ετών και η κόρη της η Ιμανί, 14 ετών, δεν παρουσιάζουν κανένα άλλο σύμπτωμα, πέρα από καταρροή. Για προληπτικούς λόγους ο ζωολογικός κήπος απαγόρευσε την πρόσβαση επισκεπτών στον περίβολό τους. Οι υπάλληλοι εξετάστηκαν και βγήκαν αρνητικοί στον νέο κορονοϊό, όμως όσοι φροντίζουν τα ζώα θα φορούν προστατευτικά ρούχα και θα υποβάλλονται καθημερινά σε ράπιντ τεστ.

Είναι άγνωστο πώς κόλλησαν τον νέο κορονοϊό οι ιπποπόταμοι. Από τους φροντιστές τους, κανείς δεν προσβλήθηκε πρόσφατα από την ασθένεια, ούτε εμφάνισε συμπτώματα.

Το Βέλγιο επέβαλε και πάλι υγειονομικά μέτρα αυτήν την εβδομάδα, ανακοινώνοντας το κλείσιμο των δημοτικών σχολείων και των παιδικών σταθμών από τις 18 Δεκεμβρίου, δηλαδή μία εβδομάδα νωρίτερα από το κανονικό. Κατά μέσο όρο, στη χώρα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφονται καθημερινά 17.800 μολύνσεις και 44 θάνατοι.

