Τραμ – Πειραιάς: Ξεκινάνε τα δρομολόγια

Δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές στα δρομολόγια λόγω της επέκτασης προς Πειραιά. Οι νέες στάσεις στο μεγάλο λιμάνι της χώρας.

Αλλαγές δρομολογούνται από την ερχόμενη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 στη λειτουργία του δικτύου του τραμ, καθώς από την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου τίθεται σε λειτουργία και η επέκτασή του προς Πειραιά.

Ειδικότερα, οι υφιστάμενες τρεις γραμμές (3, 4 & 5) τροποποιούνται, και το δίκτυο Τραμ θα αποτελούν πλέον δύο νέες. Πρόκειται για την γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» και τη γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος (Πειραιά)». Η μετεπιβίβαση μεταξύ των δύο γραμμών θα γίνεται στη στάση «Πικροδάφνη». Σταθμός ανταπόκρισης και των 2 γραμμών θα είναι η στάση «Πικροδάφνη», που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, μεταξύ των στάσεων «Εδέμ» και «Μαρίνα Αλίμου».

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της επέκτασης του τραμ προς Πειραιά, αρχικά περιλαμβάνει 11 νέες στάσεις: Γήπεδο Καραϊσκάκη, Μικράς Ασίας, Λαμπράκη, Ευαγγελίστρια, Πλατεία Δεληγιάννη, Δημαρχείο, Αγία Τριάδα, Πλατεία Ιπποδαμείας, 34ου Συντ. Πεζικού, Ανδρούτσου, Ομηρίδου Σκυλίτση, ενώ σύντομα αναμένεται να παραδοθεί και η 12η στάση, με την επωνυμία «Ακτή Ποσειδώνος», που θα αποτελέσει τον νέο τερματικό σταθμό της γραμμής 7.

Με τη λειτουργία των δύο νέων γραμμών, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, διαμορφώνονται σταθερές χρονοαποστάσεις σε ολόκληρο το δίκτυο. Ειδικότερα, η συχνότητα των δρομολογίων ορίζεται από τις 07:00 έως τις 19:00 στα 9 λεπτά τις καθημερινές και στα 12 λεπτά το Σαββατοκύριακο. Η διάρκεια διαδρομής διαμορφώνεται στα 33΄ για τη διαδρομή «Σύνταγμα - Πικροδάφνη», στα 35΄ για το «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», στα 57΄ για το «Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα» και στα 51΄ για το «Αγία Τριάδα - Ασκληπιείο Βούλας».

Παράλληλα, ο στόλος του τραμ ενισχύεται με 25 σύγχρονους συρμούς, αναβαθμίζοντας περαιτέρω το παρεχόμενο μεταφορικό έργο στο δίκτυό του. Από πλευράς τεχνολογίας, οι νέοι συρμοί διαθέτουν ό,τι πιο σύγχρονο, παρέχοντας ασφαλείς και άνετες μεταφορές, υψηλές επιδόσεις, εργονομικά καθίσματα επιβατών και χώρους για καροτσάκια και αναπηρικά αμαξίδια.

Προσωρινός τερματικός σταθμός της γραμμής 7 από τη Δευτέρα 6 έως και την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου θα είναι η στάση «Γήπεδο Καραϊσκάκη», όπου θα γίνεται ανταπόκριση και με τη γραμμή 1 του μετρό (σταθμός «Φάληρο»).

