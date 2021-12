Κόσμος

Κορονοϊός – Ιρλανδία: Πρωθυπουργικό διάγγελμα και σκληρά μέτρα

Η μετάλλαξη Όμικρον, τρομοκρατεί και την Ιρλανδία. Μέτρα ακόμη και για τις επισκέψεις στο σπίτι, εν όψει Χριστουγέννων.

Η ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα νέους αυστηρούς περιορισμούς στον κλάδο της φιλοξενίας και στις επισκέψεις στα σπίτια, προκειμένου να μειώσει το ποσοστό των μολύνσεων από την Covid-19 μετά την προειδοποίηση αξιωματούχων ότι η νέα παραλλαγή 'Ομικρον είναι πιθανό να αυξήσει την πίεση στο σύστημα υγείας.

"Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη μετάβαση στην περίοδο των Χριστουγέννων χωρίς μερικούς περιορισμούς... είναι απλά πολύ μεγάλοι", δήλωσε ο πρωθυπουργός Μιχόλ Μάρτιν, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

Θα επαναφέρουμε τους περιορισμούς για την Covid-19 μετά την "πολύ ισχυρή" σύσταση των υγειονομικών αξιωματούχων, δήλωσε ο Μάρτιν.

Η Όμικρον κινδυνεύει να προκαλέσει "πολύ σοβαρή κρίση", δήλωσε ο πρωθυπουργός. "Όσο περισσότερο διαβάζουμε για την παραλλαγή Όμικρον, τόσο περισσότερο ανησυχούμε".

Τα νυχτερινά κέντρα θα κλείσουν έως τις 9 Ιανουαρίου. Θα σερβίρονται μόνο όσοι είναι σε τραπέζια στα μπαρ. Έξι άτομα το πολύ θα είναι σε κάθε τραπέζι στα μπαρ και τα εστιατόρια.

Ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε την παροχή οικονομικής υποστήριξης στον κλάδο της φιλοξενίας.

