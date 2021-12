Κόσμος

ΗΠΑ: Νοσηλευτής βίασε και άφησε έγκυο ασθενή με αναπηρία

Ένας πρώην νοσηλευτής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών για τη σεξουαλική κακοποίηση μιας νεαρής γυναίκας με βαριά αναπηρία η οποία έμεινε έγκυος από τον βιασμό της και γέννησε ένα αγοράκι.

Ο Νέιθαν Σάδερλαντ αρχικά είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, όμως τελικά δήλωσε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση της ασθενούς της οποίας είχε την ευθύνη. Καταδικάστηκε από δικαστήριο του Φοίνιξ, στην Αριζόνα, σε δεκαετή κάθειρξη, το μέγιστο της ποινής που μπορεί να επιβληθεί για τέτοια αδικήματα. Θα παρακολουθείται επίσης δια βίου και το όνομά του θα περιληφθεί στο μητρώο των δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων.

Ο Σάδερλαντ συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2019 στο πλαίσιο της έρευνας που είχε ξεκινήσει όταν η ασθενής, ηλικίας 29 ετών τότε, γέννησε ένα αγοράκι. Σύμφωνα με την οικογένειά της, φέρει βαριά νοητική υστέρηση λόγω κρίσεων που πάθαινε στην παιδική ηλικία της.

«Δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά μπορεί να κινήσει λίγο τα άκρα, το κεφάλι και τον λαιμό της» ενώ «ανταποκρίνεται σε θορύβους και είναι σε θέση να κάνει μορφασμούς», διευκρίνισε η οικογένεια. Από την ηλικία των 3 ετών η γυναίκα είχε εισαχθεί σε ειδικό κέντρο, το Hacienda Healthcare, στο Φοίνιξ.

Το DNA του παιδιού που γέννησε η 29χρονη αντιστοιχεί σε εκείνο του Σάδερλαντ.

Το προσωπικό του κέντρου περίθαλψης όπου εργαζόταν ο Σάδερλαντ από το 2012 δήλωνε ότι κανείς δεν γνώριζε πως η ασθενής ήταν έγκυος, μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε ο τοκετός.

