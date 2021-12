Αθλητικά

UEFA –ΑΕΚ: Βαρύ πρόστιμο για παραβιάσεις του FFP

Η ΑΕΚ κινδυνεύει και με αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε περίπτωση που παραβιάσει εκ νέου τους κανονισμούς.

Βαρύς έπεσε ο «πέλεκυς» της UEFA στην ΠΑΕ ΑΕΚ, για παραβιάσεις της νομοθεσίας που αφορά το οικονομικό ευ αγωνίζεσθαι (Financial Fair Play).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του αρμόδιου τμήματος της UEFA, του νεοσυσταθέντος Πρώτου γραφείου οικονομικού ελέγχου, «η ΑΕΚ δε συμμορφώθηκε με αρκετούς κανόνες σχετικούς με την αδειοδότηση και το FFP. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, το Πρώτο Γραφείο αποφάσισε να προχωρήσει σε μια συμφωνία συμβιβασμού με το σύλλογο».

Η συγκεκριμένη συμφωνία προβλέπει την άμεση επιβολή προστίμου 1.500.000 ευρώ στην ΠΑΕ ΑΕΚ και την παρακράτηση του 10% από μελλοντικά έσοδα στην επόμενη συμμετοχή της στα κύπελλα Ευρώπης. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η ΑΕΚ παραβιάσει εκ νέου τους κανονισμούς του FFP, δεν θα υπάρξει νέος οικονομικός διακανονισμός, αλλά αυτόματος αποκλεισμός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για έναν χρόνο.

Στην ΑΕΚ θεωρούν ότι διευθετήθηκε μία εκκρεμότητα που υπήρχε εδώ και καιρό. Οι υποχρεώσεις λόγω των οποίων επήλθε η τιμωρία, έχουν ήδη τακτοποιηθεί ενώ το πρόστιμο ήταν μέσα στους υπολογισμούς της ΠΑΕ αναλογικά με τα έσοδα που είχε από την Ευρώπη από το 2016 και μετά.

