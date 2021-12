Αθλητικά

F1 – Λεκλέρκ: σοβαρό ατύχημα στα δοκιμαστικά στη Σαουδική Αραβία

Ο Μονεγάσκος οδηγός έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιου του όταν χτύπησε πολύ βίαια στα κερμπς της εισόδου στη στροφή 23.

Η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, συνεχίστηκε με ένα μεγάλο απρόοπτο, καθώς ο Σαρλ Λεκλέρκ είχε σφοδρό ατύχημα με τη Ferrari SF21 στο σιρκουί της Τζέντα, ωστόσο βγήκε υγιής από το μονοθέσιό του.

Ο Μονεγάσκος οδηγός της F1 έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιου του όταν χτύπησε πολύ βίαια στα κερμπς της εισόδου στη στροφή 23 και προσέκρουσε με σφοδρότητα στις μπαριέρες της εξωτερικής.

Αμέσως υπήρξε ραδιοεπικοινωνία του Λεκλέρκ με την ομάδα της Scuderia, ενημερώνοντας πως είναι καλά στην υγεία του, αλλά μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας για προληπτικές εξετάσεις.

