Οικονομία

ΔΝΤ: Η μετάλλαξη Όμικρον μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Γκεοργκίεβα θεωρεί ότι μια γρήγορη εξάπλωση της νέας παραλλαγής, μπορεί να πλήξει την εμπιστοσύνη και κατά συνέπεια τους ρυθμούς ανάπτυξης.

Οι πρόσφατες προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι πιθανό να αναθεωρηθούν προς τα κάτω λόγω της εμφάνισης της παραλλαγής Όμικρον του κορονοϊού, δήλωσε σήμερα η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

"Μια νέα παραλλαγή που μπορεί να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα μπορεί να πλήξει την εμπιστοσύνη και υπό αυτή την έννοια, είναι πιθανό να δούμε κάποια υποβάθμιση στις προβλέψεις του Οκτωβρίου για την παγκόσμια ανάπτυξη", δήλωσε η Γκεοργκίεβα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Reuters Next.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ είπε επίσης ότι αυτοί που χαράσσουν πολιτική στις ΗΠΑ πρέπει να πάρουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν το υψηλό ποσοστό πληθωρισμού, αλλά ότι τέτοιες μεγάλες πιέσεις τιμών δεν παρατηρούνται παγκοσμίως, επιτρέποντας σε άλλες οικονομίες να αλλάξουν πολιτική με τον δικό τους ρυθμό.

Η Γκεοργκίεβα είπε ότι η δύναμη της αμερικανικής οικονομίας έχει θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο, παρόλο που αυξάνει τους κινδύνους ότι άλλες χώρες μπορεί να χρειαστεί να απαντήσουν με αυξήσεις επιτοκίων, εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα περιορίσει τη διευκολυντική της πολιτική τους επόμενους μήνες, όπως αναμένουν τώρα οι περισσότεροι.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάπας Φραγκίσκος: Τα μέτρα της Αστυνομίας για την επίσκεψη στην Αθήνα

Κύπρος - Γεωτρήσεις: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1 για τις απειλές της Τουρκίας

“Η Φάρμα” κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)