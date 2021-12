Αθλητικά

Μπενφίκα - Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Τα “λιοντάρια” κατασπάραξαν τους “αετούς”

“Πάρτι” έκαναν οι πρωταθλητές Πορτογαλίας στο “Ντα Λουζ”.

Η “καρδιά” του πρωταθλητή μίλησε στο “Ντα Λουζ”, όπου η περσινή πρωταθλήτρια Πορτογαλίας, Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε... πάρτι κόντρα στην Μπενφίκα και με το εμφατικό 3-1 στο “σπίτι” των “αετών” και… έπιασε ξανά την Πόρτο στην κορυφή της Primeira Liga, στέλνοντας μήνυμα προς όλους, πως δεν προτίθεται να παραδώσει τα σκήπτρα της.

Η Σπόρτινγκ ευτύχησε να ανοίξει το σκορ στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, με σκόρερ τον Πάμπλο Σαράμπια μόλις στο 8ο λεπτό. Ο πολιτογραφημένος Ισπανός εξτρέμ υποδέχθηκε την εξαιρετική ασίστ του Πέδρο Γκονσάλβες και δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ για τα “λιοντάρια”. Στο 38' ο Γκονσάλβες είχε σουτ στο δοκάρι (βρήκε την μπάλα κι ο Βλαχοδήμος) με τη Σπόρτινγκ να δείχνει ξανά τα... δόντια της.

Η Μπενφίκα ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχονο και στο 60' είχε δοκάρι σε κεφαλιά του Νούνιες, έπειτα από κόρνερ του Ζοάο Μάριο, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο τελευταίος απέτυχε να νικήσε τον Αντάν αν και βρέθηκε ολομόναχος μέσα στην περιοχή. Κι απ' τη στιγμή που δεν ισοφάρισαν σε αυτό το δίλεπτο οι “αετοί”, η Σπόρτινγκ τους τιμώρησε με τον πιο... σκληρό τρόπο.

Στο 62' ο Παουλίνιο έφυγε στο “τετ-α-τετ” κι από κοντά νίκησε τον Βλαχοδήμο για το 2-0, ενώ το 68' ο Ματέους Νούνιες σε άλλη μία αντεπίθεση των “λιονταριών”, έκανε το 3-0, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην 8η σερί νίκη των περσινών πρωταθλητών Πορτογαλίας. Η Μπενφίκα, που έμεινε στο -4 από την κορυφή, το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο τελικό 3-1 με το γκολ του Γκριμάλντο στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.

