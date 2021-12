Κοινωνία

Πάπας Φραγκίσκος: Τα μέτρα της Αστυνομίας για την επίσκεψη στην Αθήνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Απαγορεύτηκαν προγραμματισμένες συγκεντρώσεις.

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Αστυνομία, η οποία έχει προγραμματίσει αυστηρά μέτρα Ασφάλειας και Τροχαίας, λόγω της επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, για την υλοποίηση των μέτρων θα διατεθούν περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί, όλων των υπηρεσιών και ειδικά της Τροχαίας, που έχει την ευθύνη να διασφαλίσει την ομαλή και γρήγορη μετακίνηση του Ποντίφικα στις επισκέψεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα του.

Στο πλαίσιο αυτό, από σήμερα έως τις 6 Δεκεμβρίου 2021, θα πραγματοποιηθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες της Αττικής, με διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, ενώ κατά την κίνηση της πομπής του Πάπα Φραγκίσκου, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία λοιπών οχημάτων στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, την Κυριακή και κατά τις ώρες 13:00 έως 20:00, θα διακοπεί η κυκλοφορία:

στην Λ. Β. Σοφίας στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της οδού Β. Αλεξάνδρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο πόλεως, και

στην Λ. Β. Κωνσταντίνου στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μερκούρη και Β. Αλεξάνδρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Β. Σοφίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Εν τω μεταξύ λόγω της επίσημης επίσκεψης του Φραγκίσκου απαγορεύτηκαν για σήμερα από την Αστυνομία σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας όλες οι συγκεντρώσεις και ειδικότερα οι προγραμματισμένες του Δικτύου Υγειονομικών στο Πάρκο Ελευθερίας και των αντιεμβολιαστών στο Σύνταγμα.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΓΑΔΑ, αναφέρεται:

«Με Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται κάθε υπαίθρια δημόσια συνάθροιση από ώρες 06:00 έως 22:00 του Σαββάτου 4 Δεκεμβρίου 2021, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς - λεωφόρους: Φειδιππίδου - Λ. Αλεξάνδρας - αριστερά 28ης Οκτωβρίου - δεξιά Ιουλιανού - αριστερά Αριστοτέλους - Σωκράτους - αριστερά Π. Τσαλδάρη - Πλατεία Ομονοίας - δεξιά Αθηνάς - Πλατεία Μοναστηρακίου - 'Αρεως - Διοσκούρου - Πρυτανεία - Τριπόδων - Σέλλευ - Λυσικράτους - Λ. Βασ. Αμαλίας - Λ.Βασ. Όλγας - Λ. Βασ. Κωνσταντίνου - δεξιά Σπύρου Μερκούρη - αριστερά Μιχαλακοπούλου - Λ. Μεσογείων έως Φειδιππίδου.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην εν λόγω περιοχή, ενόψει της πραγματοποίησης στη Χώρα μας της επίσημης επίσκεψης της Αυτού Αγιότητας του Πάπα Φραγκίσκου και των προγραμματισμένων κινήσεων - επισκέψεων του στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγγελθείσες συγκεντρώσεις, ήτοι α) συγκέντρωση στο πάρκο Ελευθερίας (σταθμός Μετρό “Μέγαρο Μουσικής”) την 16:00 της 4-12-2021 από Δίκτυο Υγειονομικών «κατά της υποχρεωτικότητας» και β) συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος την 17:00 της 4-12-2021 “κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού”.»

