“Πρωινοί Τύποι”: Ηλικιωμένη με κορονοϊό λιποθύμησε μέσα σε φαρμακείο (βίντεο)

Πώς περιέγραψε το περιστατικό ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου. Τι είπε για την πολύωρη καθυστέρηση του ΕΚΑΒ να στείλει ασθενοφόρο.

Ο Ηλίας Κατσόγιαννης, ιδιοκτήτης φαρμακείου στον Νέο Κόσμο, μέσα στο οποίο λιποθύμησε ασθενής με κορονοϊό, μίλησε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1 για το περιστατικό, περιγράφοντας τι ακριβώς συνέβη.

Όπως είπε, γνωρίζει την ηλικιωμένη, μιας και είναι τακτική πελάτης στο φαρμακείο του. Η 73χρονη, που είχε διαγνωστεί θετική στον ιό, τρεις ημέρες μετά τον εμβολιασμό της κατά της COVID-19, πήγε στο φαρμακείο εξασθενημένη, με δυσκολία στο περπάτημα και στην ομιλία. Της έβαλε οξύμετρο κι εκείνη κατέρρευσε.

Τη βοήθησε να κάτσει κάπου και προσπάθησε να συνεννοηθεί με τον γιο της, ο οποίος επίσης νοσεί με κορονοϊό. Όμως, ακολούθησε ένα μπαράζ τηλεφωνημάτων προς το ΕΚΑΒ, το οποίο έστειλε ασθενοφόρο έπειτα από… 4 ώρες! Για την καθυστέρηση αυτή, μάλιστα, έχει διαταχθεί ΕΔΕ από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ.

Ο κ. Κατσόγιαννης ανέφερε πως η ηλικιωμένη νοσηλεύεται στον “Ευαγγελισμό” και από την ενημέρωση που είχε ο ίδιος, βρίσκεται εκτός κινδύνου.

