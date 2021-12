Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Όμικρον: ο “ασθενής μηδέν”, η τρίτη δόση και το ιικό φορτίο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Κώστας Αγγελάκης στον ΑΝΤ1 για τα αποτελέσματα των τεστ στους συγγενείς τους. Οι εκτιμήσεις Μανωλόπουλου και Θωμαϊδη για τα εμβόλια και την αύξηση των θανάτων στην Ελλάδα.

«Εμένα ήταν στο μυαλό μου να προστατεύσω τους δικούς μου ανθρώπους, για αυτό και έκανα πολλά τεστ προληπτικά. Έχω περιπτώσεις δικών μου ανθρώπων που νόσησαν βαριά, κάποιος ήταν διασωληνωμένος για 6 μήνες», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Κώστας Αγγελάκης, ο «ασθενής μηδέν» στην Ελλάδα με την μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού.

Όπως είπε ο κ. Αγγελάκης «ειλικρινά, δεν ξέρω αν με βοήθησε ο εμβολιασμός. Έχω κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer. Είμαι ασυμπτωματικός, μόνο το Σάββατο το βράδυ είχα έναν πόνο στο στήθος».

«Στη Νότια Αφρική λαμβάνονται και τηρούνται κανονικά και πιο αυστηρά από εδώ τα μέτρα ατομικής προστασίας, όπως οι μάσκες και οι αποστάσεις, ενώ επιβάλλεται και πολυήμερη καραντίνα σε όσους νοσούν», είπε αναφορικά με το καθεστώς στην χώρα όπου εργάζεται και από την οποία ταξίδεψε στα Χανιά, για την περίοδο των Εορτών.

Όπως είπε, αναφορικά με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τους, «Χθες το βράδυ, στις 23:30 με πήρε ο επικεφαλής του ΕΟΔΥ στα Χανιά και με ενημέρωσε ότι από τα δείγματα που πήραν από την οικογένεια μου δεν έχει νοσήσει κάποιος άλλος, μόνο εγώ έχω ακόμη πολύ υψηλό ιικό φορτίο».

Ο Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, παρατήρησε πως «το γεγονός ότι είναι εμβολιασμένος εξηγεί γιατί περνάει την νόσο τόσο ήπια, χωρίς συμπτώματα και χωρίς να μεταδίδει τον κορονοϊό στους γύρω του».

Ακόμη, όπως ανέφερε, «το θεωρώ απίθανο τα υπάρχοντα εμβόλια να μην καλύπτουν έστω και εν μέρει την μετάλλαξη Όμικρον, να έχει δηλαδή αλλάξει τόσο τον ιό που να μην τον «πιάνουν». Η μετάλλαξη όμικρον η οποία είναι πολύ μεταδοτική, αλλά ακόμη δεν είναι σαφές πόσο βαριά νοσηρότητα προκαλεί στον άνθρωπο».

Ο Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαϊδης, αναφορικά με το ιικό φορτίο και τις εκτιμήσεις για την προσεχή περίοδο, είπε πως «στα λύματα στην Αττική φαίνεται ότι έχουμε μια πολύ μικρή μείωση, αλλά το ιικό φορτίο μένει ακόμη πολύ υψηλό. Από τις καμπύλες και τα διαγράμματα προκύπτει μια μικρή μείωση του ιικού φορτίου, αλλά σε περιοχές της περιφέρειας».

«Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι οι σκληροί δείκτες για τις διασωληνώσεις και τους θανάτους θα αυξάνουν το επόμενο δεκαήμερο. Δηλαδή από 90 νεκρούς ημερησίως κατά μέσο όρο την εβδομάδα, θα πάμε στους 95 ή περισσότερους, αλλά δεν θα αγγίξουν τους 100», είπε ο κ. Θωμαϊδης.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο των Εορτών, ο Καθ. Αναλυτικής Χημείας είπε πως «φαίνεται ότι με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, έχει υπάρξει επιβράδυνση και σταθεροποίηση. Σε ότι αφορά τα κρούσματα, προβλέπεται να υπάρχει μια αργή και σταθερή αποκλιμάκωση. Τα Χριστούγεννα φαίνεται πως θα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά το ιικό φορτίο θα παραμείνει υψηλό και θα έχουμε πολλά κρούσματα».

Ερωτηθείς για το αν θα πρέπει να υπάρχει εμβολιασμός για τον κορονοϊό κάθε 3-4 μήνες, μετά και την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για την τρίτη δόση, ο κ. Μανωλόπουλος είπε «δεν θα χρειαστεί να κάνουμε εμβόλιο κάθε 4 μήνες. Μελέτες στο Ισραήλ έχουν δείξει ότι η τρίτη δόση του εμβολίου ενισχύει σημαντικά τον οργανισμό και η ισχύς της δεν φθίνει άμεσα, αλλά μπορεί να διατηρηθεί για έναν χρόνο».

Ο κ. Θωμαϊδης συμπλήρωσε πως ταυτίζεται με την θέση του κ. Μανωλόπουλο, προσθέτοντας ότι «το κρίσιμο είναι ο εμβολιασμός, είμαστε στο 66% με δύο δόσεις και 15% με τρίτη δόση. Αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, μπορεί να φθάσουμε στο τέλος του έτους με τα ποσοστά να αυξάνουν σε 70% και 30%, αλλά πρέπει να συνεχιστεί ο εμβολιασμός με αυξημένη ένταση και τον Ιανουάριο»

Ειδήσεις σήμερα:

Πάπας Φραγκίσκος: Τα μέτρα της Αστυνομίας για την επίσκεψη στην Αθήνα

“Η Φάρμα” κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

ΗΠΑ: Νοσηλευτής βίασε και άφησε έγκυο ασθενή με αναπηρία