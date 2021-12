Πολιτική

Κορονοϊός - Οικονόμου: μόνο εμβολιασμένοι γύρω από το γιορτινό τραπέζι

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την ατομική ευθύνη που πρέπει να δείξουν οι πολίτες στα ρεβεγιόν, το πρόστιμο των 100 ευρώ σε ανεμβολίαστους, τις ανατιμήσεις και τα μέτρα για τα Χριστούγεννα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί του Σαββάτου ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς για την συζήτηση περί λήψης νέων μέτρων, ο Γιάννης Οικονόμου είπε πως «όποιο μέτρο χρειάζεται, λαμβάνεται, το ανακοινώνουμε και τίθεται σε ισχύ», ενώ αναφορικά με την επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε όλους όσοι είναι 60 ετών και άνω ανέφερε «δείχνει ότι υπάρχει μια ανταπόκριση πολύ ικανοποιητική μετά την ανακοίνωση του έσχατου αυτού εργαλείου για την εμβολιαστική κάλυψη, που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός. Από την ανακοίνωση του και μετά έχουν γίνει 50.000 νέα ραντεβού για την πρώτη δόση, δηλαδή έχει κλείσει ραντεβού το 10% του ανεμβολίαστου πληθυσμού αυτής της κατηγορίας πολιτών».

Παράλληλα, όπως σημείωσε ο κ. Οικονόμου, η Ελλάδα πήρε την απόφαση αυτή, ενώ γίνεται σε όλη την Ευρώπη συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και την λήψη άλλων μέτρων για την αναχαίτιση της διασποράς της πανδημίας,

Σε παρέμβαση του αναφορικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και το πρόστιμο των 100 ευρώ μηνιαίως, ο πεπειραμένος νομικός Βασίλης Χειρδάρης ανέφερε πως «δεν υπάρχει γνωστή απόφαση ελληνικού ή ευρωπαϊκού δικαστηρίου που να λέει ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν είναι συνταγματικός. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει αποφανθεί προ μηνών, σε προηγούμενη περίπτωση επιβολής προστίμου 400 ευρώ σε πατέρα που δεν συμμορφωνόταν με τα μέτρα που ίσχυαν για τα παιδιά του, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με το πρόστιμο, καθώς θεωρήθηκε ως μη επαχθές και ότι ισχύει η αρχή της αναλογικότητας. Αναλόγως πιστεύω ότι και το πρόστιμο των 100 ευρώ, αν και έχουμε την πρωτοτυπία του επαναλαμβανόμενου προστίμου, δεν είναι επαχθές και δεν τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας στην επιβολή του»

Από την πλευρά του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος συμπλήρωσε πως «όλες οι αποφάσεις μας έχουν «περάσει» και από τα ελληνικά δικαστήρια, όπως η απόφαση του ΣτΕ για την ΕΜΑΚ. Σε όλη την Ευρώπη γίνεται έντονη συζήτηση για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν επιπλέον. Πέραν της συνταγματικής διάστασης, υπάρχει μια πιο σημαντική: το μέτρο δεν είναι ούτε τιμωρητικό ούτε εισπρακτικό, αλλά λαμβάνεται, ώστε να ασκήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πίεση για να εμβολιαστούν και να αξιοποιήσουν οι πολίτες αυτό το δώρο της επιστήμης».

«Το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν θα λήγει νωρίτερα» διαβεβαίωσε ο κ. Οικονόμου, ενώ είπε πως θα υπάρξουν διευθετήσεις για εμβολιασμούς στο εξωτερικό και πιστοποιητικά που δεν αναγνωρίζονται ακόμη στην Ελλάδα.

Για την οικονομία και τις ανατιμήσεις

Σχετικά με την οικονομία και την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Οικονόμου είπε πως «παρά το ασταθές περιβάλλον, εν μέσω διαρκών κρίσεων, η οικονομία αναπτύσσεται και η Κυβέρνηση το δημοσιονομικό περιθώριο που προκύπτει το μετατρέπει σε κοινωνικό κεκτημένο. Πως; Όχι με παροχές από την μια και χαράτσια από την άλλη, ώστε να τους τα παίρνει πίσω. Τι έχουμε κάνει τώρα; Έχουμε δώσει πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ για στήριξη των νοικοκυρών για την ενεργειακή κρίση, έχουμε αυξήσει τους δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης και παράλληλα, με την τροπολογία της Πέμπτης, θα δοθεί το βοήθημα των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και όσους παίρνουν αναπηρικά επιδόματα, θα δοθεί επιπλέον μισός μισθός σε υγειονομικούς και εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ και θα διπλασιαστεί το βοήθημα για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Αναφορικά με τις ανατιμήσεις, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε «είμαστε πρωταθλητές στους ρυθμούς ανάπτυξης και είμαστε πολύ κάτω από τον μέσο όρο στις αυξήσεις λόγω του πληθωρισμού. Προφανώς θα υπάρξει επιβάρυνση στα νοικοκυριά από τις ανατιμήσεις, που είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα, αλλά από τον Σεπτέμβριο έχουμε πάρει μέτρα. Ακόμη, με την πολιτική μας έχουμε φροντίσει να μπουν στην παραγωγή εκατοντάδες Έλληνες που δεν είχαν δουλειά. Στην Ελλάδα έχουμε τους λιγότερους άνεργους από το 2011 και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που αντί να κλείνουν επιχειρήσεις και να βάλουν «λουκέτα», ανοίγουν επιχειρήσεις και ο κόσμος βρίσκει δουλειά».

Για τα Χριστούγεννα και τα μέτρα

Σχετικά με τα μέτρα κατά την εορταστική περίοδο, ο κ. Οικονόμου είπε ότι «έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και όσο πιο πολύ το ακολουθήσουμε και εφαρμόσουμε τις οδηγίες, τόσο πιο καλά και με ασφάλεια θα περάσουμε τα Χριστούγεννα. Συστήνουμε σε όλους να κάνουν χρήση του μέτρου για ένα δωρεάν self test, να το κάνουν και οι εμβολιασμένοι για να δουν κι εκείνοι που βρίσκονται».

«Προφανώς οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να κινούνται πιο άνετα σε θεματικά πάρκα και άλλους χώρους, για τους οποίους θα υπάρχουν περιορισμοί για τους ανεμβολίαστους», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «κατά την γνώμη μου, το εμβόλιο είναι απαραίτητο για να βρεθούμε σε οποιοδήποτε οικογενειακό τραπέζι και να προστατεύσουμε όλους εκείνους με τους οποίους θα καθίσουμε μαζί και θα ανταλλάξουμε ευχές».

