Πιερρακάκης: η αστυνομική ταυτότητα θα “περάσει” στο κινητό μας

Τι είπε ο υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον διαγωνισμό για τις νέες ταυτότητες και την ψηφιοποίηση τους.

Για το επόμενο βήμα που έχει να κάνει με την αξιοποίηση του wallet στα κινητά τηλέφωνα, όπως ήδη έχει γίνει για τα ψηφιακά πιστοποιητικά covid-19 έκανε λόγο ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Όπως δήλωσε θα προστεθούν υπηρεσίες όπως το δίπλωμα οδήγησης, βιβλιάριο υγείας και ταυτότητα, «Η ταυτοποίηση, η ταυτότητά μας ουσιαστικά, θα πρέπει να περάσει στα κινητά μας τηλέφωνα. Αυτό συμβαίνει ήδη για τα πιο πολλά, ακόμα και για τη μεταφορά χρημάτων. Και συμβαίνει με μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι συνέβαινε στην κατάσταση που προσπαθούμε σήμερα να υπερβούμε, της υπερβολικής γραφειοκρατίας και της διαρκούς χρήσης πιστοποιητικών στο χαρτί».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «όταν ο διαγωνισμός των νέων ταυτοτήτων ολοκληρωθεί, θα μπορούμε να λέμε ότι η ταυτότητά μας θα έχει περάσει πλήρως και στο κινητό μας».

Ο κ. Πιερρρακάκης τόνισε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2022 όλα τα παιδιά θα αποκτήσουν ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας, ενώ «τον Ιανουάριο, ξεκινάμε τη χορήγηση 656.500 ψηφιακών υπογραφών σε επαγγελματίες, λογιστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δημοσίους υπαλλήλους, σε πολίτες που θα το ζητήσουν»,.

Όσον αφορά στον τομέα της ταυτοποίησης ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «ακολουθούμε μια στρατηγική ψηφιοποίησης της ταυτοποίησης, δηλαδή της παροχής υπηρεσιών με πολύ αυξημένο επίπεδο ασφαλείας από το σπίτι μας ή από τη δουλειά μας, από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ. Ξεκινήσαμε το Μάρτιο του 2020 με την ψηφιοποίηση της εξουσιοδότησης και της υπεύθυνης δήλωσης, ίσως δυο πιο συχνές υπηρεσίες του ελληνικού κράτους, που είχαν τη διάσταση του γνησίου της υπογραφής στον πυρήνα τους. Συνεχίσαμε πριν από λίγες εβδομάδες με το γνήσιο της υπογραφής σε οποιοδήποτε έγγραφο, καθώς και στα ιδιωτικά συμφωνητικά».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «η πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές γίνεται με πρόσθετες μέριμνες ασφαλείας».

Τέλος, μιλώντας για τον χώρο της δικαιοσύνης επεσήμανε ότι «στο Σχέδιο Ελλάδα 2.0 υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά έργα για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης μέσω της ψηφιοποίησης τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει να δημοπρατούνται και αισιοδοξούμε ότι θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των δικαστηρίων στον βαθμό που μπορούν».

